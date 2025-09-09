US Open 2025 с рекорд: Най-големият награден фонд в историята на тениса

Увеличението е с 20% повече от предходната година

Откритото първенство на САЩ ще постави нов рекорд в света на тениса, като общият награден фонд тази година ще достигне 90 милиона долара – най-голямата сума в историята на спорта. Това е с 20% повече от предходните 75 милиона през 2024 г., съобщава официалният сайт на турнира.

Какви са паричните награди?

Снимка: Getty Images

Шампионите на сингъл при мъжете и жените на US Open 2025 ще вземат по 5 милиона долара, което е с 39% повече от 3,6 милиона долара, присъдени през 2024 г., което го прави най-голямата печалба в спорта..

В допълнение към увеличението за шампионите в основната схема на сингъл, финалистите (2,5 милиона долара, увеличение с 39%), полуфиналистите (1,26 милиона долара, увеличение с 26%), четвъртфиналистите (660 000 долара, увеличение с 25%) и състезателите от 1/8 финала (400 000 долара, увеличение с 23%) ще усетят значителния ръст.

Награден фонд за двойки

Снимка: Reuters

Наградните фондове за двойки при мъжете и жените също са увеличени в опит да се подкрепят играчите, участващи в тези първенства. Те нарастват с 23% до 4,78 милиона долара от 3,89 милиона долара през 2024 г. За първи път печелившите отбори от турнирите по двойки при мъжете, двойките при жените и смесените двойки ще спечелят 1 милион долара награден фонд.

Наградният фонд на квалификационните турнири за мъже и жени ще се увеличи до рекордните 8 милиона долара, което е с 10% повече за тази година.

В допълнение към наградния фонд, всички играчи ще получат пътна такса от 1000 долара, както и две хотелски стаи в официалния хотел на играчите (или 600 долара на ден, ако играчът избере да се настани в друго място за настаняване). Товоа ще доведе до обща подкрепа от 5 милиона долара.

Пълното разпределение на наградния фонд на US Open вижте тук:

Основна схема за мъже и жени сингъл:

Шампион: $5 000 000

Подгласник: $2 500 000

Полуфиналисти: $1 260 000

Четвъртфиналисти: $660,000

Кръг от 16-те финала: $400 000

Кръг от 32: $237 000

Кръг от 64: $154 000

Кръг от 128: $110 000

Основна схема на двойки за мъже и жени (на отбор)

Шампиони: $1 000 000

Подгласници: $500 000

Полуфиналисти: 250 000 долара

Четвъртфиналисти: $125 000

Кръг от 16-те: $75 000

Кръг от 32: $45 000

Кръг от 64: $30 000

Смесени двойки (на отбор)

Шампиони: $1 000 000

Подгласници: $400 000

Полуфиналисти: 200 000 долара

Четвъртфиналисти: $100 000

Кръг от 16: $20 000

Квалификации за мъже и жени сингъл

Кръг от 32: $57,200

Кръг от 64: $41 800

Кръг от 128: $27,500

Общото възнаграждение на играчите на US Open през 2025 г. е 90,0 милиона долара, включително хотел, дневни разходи и награден фонд от първенството на US Open за инвалидни колички.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN