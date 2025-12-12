България е с една от най-ниските безработица

Най-много безработни има в Испания

България е сред отличниците на Европейския съюз по показателя "безработица". При средно 6% за ЕС у нас делът на безработните е едва 3.6 на сто. Това сочат последните обобщени данни на Евростат за 27-те държави членки - за октомври.

Три страни от ЕС са с по-ниска безработица дори от нашата. Това са Полша и Чехия - и двете с по 3.2%, и Малта - с 3.1 на сто. В същото време има държави, в които всеки десети не се труди. Рекордът е на Испания, където безработните са 10.5 на сто. Подобно и положението и в две страни на север - Финландия (10.3%) и Швеция (9.3%), пише "Сега".

България от години е с ниска безработица. Това, разбира се е, добре, но има и опака страна. Прекалено ниската безработица стеснява възможностите на предприятията да си намират подходящи работници и служители. Бизнесът отдавна сочи липсата на кадри като огромен проблем и все повече вносът на хора от други страни запълва недостига.

Наскоро Националният статистически институт огласи интересни данни по темата, обхващащи третото тримесечие на годината. През този период безработните в България са наброявали 104 500 души. От тях над половината - 56.4%, са със средно образование. Висшистите са 19.4% (всеки пети), а 24.2% са с основно или по-ниско образование.

Значителен е делът на хората, които влизат в категорията "продължително безработни" ((от една година или повече) - те са 42.5 хил. души, или 40.7% от всички безработни.

Данните на НСИ показват още, че е голям делът на "новобранците" на пазара на труда - 22 хиляди души. Това са 21% от всички безработни, тоест всеки пети си търси работа за първа път.

Любопитна е и картината на заетостта. НСИ съобщи, че през третото тримесечие работещите българи са били почти 3 милиона (2 956 000).

В сектора на услугите работят 2 027.5 хил. души, или 68.6% от заетите лица, в индустрията - 786.7 хил. (26.6%), а в селското, горското и рибното стопанство - 141.8 хиляди (4.8%).

По статус разбивката изглежда така:

86.6% (2 558.8 хил.) са наети,

5.9% (173.2 хил.) са работодатели,

7.3% (214.8 хил.) - самостоятелно заети без наети,

0.3% (9.2 хил.) - неплатени семейни работници.

