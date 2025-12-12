Москва отвръща на удара на Европа: Държавната банка съди белгийците за 180 млрд. евро

Каква е причината?

Банката на Русия заведе дело в Московския арбитражен съд срещу белгийския депозитар Euroclear, който държи замразени активи на стойност около 180 милиарда евро. Тази информация е публикувана на официалния уебсайт на Централната банка на Русия.

Както се посочва в съобщението, делото е образувано поради, както е оценено, незаконни действия на депозитара Euroclear, довели до материални щети за Банката на Русия. Същевременно регулаторът посочва механизми, които според техните твърдения се разглеждат официално от Европейската комисия и които включват пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия без нейно съгласие, пише Kurir.rs.

Във връзка с незаконните действия на депозитара Euroclear, които причиняват загуби на Банката на Русия, както и във връзка с официално разглежданите от Европейската комисия механизми за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия без съгласието на Банката на Русия, Банката на Русия подава иск до Московския арбитражен съд за обезщетение за произтичащите загуби, се посочва в изявлението.

Централната банка на Русия посочва, че вредите са възникнали в резултат на невъзможността за управление на собствените ѝ средства и ценни книжа, които са под контрола на белгийския депозитар.

Припомня се, че предния ден посланиците на страните от Европейския съюз инициираха писмена процедура за дългосрочно замразяване на руски активи. Според журналисти, проследяващи процеса, това решение може да „проправи пътя“ за използването на тези средства в интерес на Украйна.

Унгария вече изрази несъгласие с промените в съществуващия механизъм за замразяване на руски активи, предупреждавайки за възможните правни и политически последици от подобни действия.

