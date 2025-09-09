България и Черна гора се договориха за директни полети

За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група

София и Подгорица започват съвместни действия за откриването на директна авиолиния. Това беше договорено с подписването на декларация за сътрудничество в областта на въздушния транспорт между транспортните министри на България и Черна гора.

Документът бе парафиран от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов и министъра на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич, в рамките на официалното посещение на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Черна гора.

„Това е първата важна стъпка за откриването на директна въздушна линия между нашите две държави, като амбицията ни е тя да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът Караджов.

За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна.

В рамките на двустранната среща българският вицепремиер подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни.

„Българските летищни оператори предлагат схеми за стимулиране на въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Превозвачи от Черна гора биха могли да се възползват от тези стимули“, допълни Караджов.

Двамата министри обсъдиха и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора.

