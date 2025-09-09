След дело за 183 млн. евро: Председателят на Ferrari ще положи една година общественополезен труд

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо инвеститорите изоставят облигациите заради златото през 2025 г.
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Делото е за недекларирани активи около 1 млрд. евро и доходи близо 250 млн. евро
Председателят на автомобилните компании Ferrari и Stellantis, Джон Елкан, се е съгласил да положи една година общественополезен труд. Това е част споразумение с италианските власти по казус, свързан с недекларирани наследствени данъци, предава BBC.
Заедно със своите брат и сестра – Лапо и Джиневра – Елкан ще изплати общо 183 милиона евро на италианската данъчна агенция, с което се слага край на наказателното производство срещу тях. Според техния адвокат, споразумението не включва признаване на вина и цели единствено „бързото и окончателно“ приключване на „болезнена афера“.
Случаят се отнася до предполагаемо недекларирани активи за около 1 милиард евро и доходи в размер на близо 250 милиона евро, наследени след смъртта на бабата на Елкан – Марела Карачоло – през 2019 г. Италианските прокурори твърдят, че семейството е избегнало облагане с данък върху наследството, използвайки факта, че Карачоло е имала швейцарско гражданство. Въпреки сериозността на обвиненията, споразумението и предложението за общественополезен труд дават възможност делото да бъде прекратено, а при успешно завършване на пробацията – и всички обвинения срещу Елкан да отпаднат напълно.
Зад данъчния казус обаче стои по-дълбок и продължаващ семеен конфликт. Той е част спор за наследството на Джани Аниели – индустриалец, който трансформира Fiat от регионална компания в международен автомобилен конгломерат. Г-жа Маргарита Аниели – майката на Елкан – води гражданско дело срещу децата си от първия си брак, включително Джон, с искане да бъдат преразгледани споразумения, подписани през 2004 г., които ограничават наследствените права на нейните пет деца от втория ѝ брак.
Общественополезният труд, който Елкан ще трябва да изтърпи за период от една година, ще бъде определен въз основа на негово предложение. Според източници на Reuters, възможните варианти включват помощ в център за възрастни хора или в заведение за хора с наркотична зависимост. Адвокатът на Елкан подчертава, че това е напълно законен механизъм в италианската правна система, чрез който обвиняем може да постигне прекратяване на делото без съдебен процес, ако няма предишни провинения и приеме определени задължения към обществото.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Компанията затяга критериите за споделяне на абонаменти
Франсоа Байру загуби парламентарния вот на доверие, което доведе до оставката му