След дело за 183 млн. евро: Председателят на Ferrari ще положи една година общественополезен труд

Делото е за недекларирани активи около 1 млрд. евро и доходи близо 250 млн. евро

Председателят на автомобилните компании Ferrari и Stellantis, Джон Елкан, се е съгласил да положи една година общественополезен труд. Това е част споразумение с италианските власти по казус, свързан с недекларирани наследствени данъци, предава BBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Заедно със своите брат и сестра – Лапо и Джиневра – Елкан ще изплати общо 183 милиона евро на италианската данъчна агенция, с което се слага край на наказателното производство срещу тях. Според техния адвокат, споразумението не включва признаване на вина и цели единствено „бързото и окончателно“ приключване на „болезнена афера“.

За какво е делото?

Случаят се отнася до предполагаемо недекларирани активи за около 1 милиард евро и доходи в размер на близо 250 милиона евро, наследени след смъртта на бабата на Елкан – Марела Карачоло – през 2019 г. Италианските прокурори твърдят, че семейството е избегнало облагане с данък върху наследството, използвайки факта, че Карачоло е имала швейцарско гражданство. Въпреки сериозността на обвиненията, споразумението и предложението за общественополезен труд дават възможност делото да бъде прекратено, а при успешно завършване на пробацията – и всички обвинения срещу Елкан да отпаднат напълно.

Зад данъчния казус обаче стои по-дълбок и продължаващ семеен конфликт. Той е част спор за наследството на Джани Аниели – индустриалец, който трансформира Fiat от регионална компания в международен автомобилен конгломерат. Г-жа Маргарита Аниели – майката на Елкан – води гражданско дело срещу децата си от първия си брак, включително Джон, с искане да бъдат преразгледани споразумения, подписани през 2004 г., които ограничават наследствените права на нейните пет деца от втория ѝ брак.

Как ще се определи общественополезният труд?

Общественополезният труд, който Елкан ще трябва да изтърпи за период от една година, ще бъде определен въз основа на негово предложение. Според източници на Reuters, възможните варианти включват помощ в център за възрастни хора или в заведение за хора с наркотична зависимост. Адвокатът на Елкан подчертава, че това е напълно законен механизъм в италианската правна система, чрез който обвиняем може да постигне прекратяване на делото без съдебен процес, ако няма предишни провинения и приеме определени задължения към обществото.

