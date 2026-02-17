BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Последвайте ни
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Свят Всеки камък за кърлинг идва от един шотландски остров, колко струва изработката?

Всеки камък за кърлинг идва от един шотландски остров, колко струва изработката?

Свят

Десислава Боцева

Ето няколко интересни факта за изработката на камъка

Всеки камък, който виждате да се плъзга по леда на Олимпийския стадион за кърлинг в Кортина e добит на един необитаем шотландски остров, оформен е и полиран в стара фабрика в малък град на континента и одобрен от човек, който е боравил с всеки камък, използван на Олимпийски игри от 2006 г. насам.

Това е малък бизнес с голяма отговорност: единствената фабрика в света, която снабдява Зимните олимпийски игри с камъни за кърлинг. Състезателите не пътуват със собствени камъни, които тежат около 18 кг всеки, а за игра са необходими 16. Вместо това, тази година 132 камъка бяха изработени в град Моклин в Източен Еършир и изпратени до Северна Италия.

Какво е икономическото въздействие на Зимните олимпийски игри?

Тайната на продукта се крие на едно малко вулканично островче – Ailsa Craig в залива Фърт ъв Клайд. Това е единственото място в света, където се добива специфичният син „hone“ гранит, използван за контактната част на камъка, пише The Guardian.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos
Основното тяло се изработва от т.нар. common green granite – материал с еластичност, която позволява при сблъсък камъните да „отскачат“ като пружина. Контактният пръстен, който се плъзга по леда, е от син hone гранит – почти водонепропусклив и изключително устойчив. Комбинацията между двата вида създава „перфектния камък за кърлинг“, по думите на оперативния мениджър Рики Инглиш.

Гранитът се добива на всеки шест–седем години, а наличните запаси се оценяват на около 680 милиона тона – гаранция за дългосрочна устойчивост на бизнеса.

Въпреки модерното оборудване, производството остава предимно ръчно. Всеки камък преминава през няколко етапа – оформяне, интегриране на двата вида гранит, пробиване на централен отвор за дръжката и фино полиране с пемза и диамантени подложки, докато придобие огледален блясък.

Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?

Компанията произвежда средно по 48 камъка седмично. Всеки има уникален сериен номер, проследим до конкретния скален блок, от който е изсечен. Цената е около 867 евро за брой.

Издръжливостта е част от бизнес модела. Камъните могат да бъдат върнати за реновиране дори след 20 години употреба – рядък пример за продукт с толкова дълъг жизнен цикъл в съвременната индустрия.

Макар кърлингът да е дълбоко вкоренен в шотландската традиция – най-старият запазен камък датира от 1511 г., а Royal Caledonian Curling Club е основан през 1838 г. – днес пазарът е международен. Канада и Китай са сред най-големите купувачи, а най-екзотичната доставка през последната година е била за Антарктида.

Допълнителен тласък за приходите идва от официални сувенири и подаръчни артикули за Олимпиадата – миниатюрни камъни, подложки и ледени кубчета от гранит. Значителен дял от поръчките идва от САЩ, където популярността на спорта нараства.

Историята на Kays Scotland е пример за това как нишов производител може да изгради световен монопол чрез контрол върху уникална суровина, последователно качество и силен бранд, свързан с традиция и надеждност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата