Последвайте ни
Свят Италианец става главен икономист на ОИСР

Италианец става главен икономист на ОИСР

Свят

bTV Бизнес екип

Стефано Скарпета ще встъпи в длъжност на 1 април

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) назначи Стефано Скарпета за свой главен икономист, съобщиха от там. Той ще встъпи в длъжност на 1 април 2026 година.

Скарпета има над 30 години професионален опит като икономист, пише БТА. От 2013 година ръководи Дирекцията по заетост, труд и социални въпроси на ОИСР, където отговаря за ключови инициативи, включително Стратегията на ОИСР за работните места, както и за засилване на капацитета на организацията да оценява въздействието на структурни трансформации като демографските промени, цифровизацията и изкуствения интелект върху пазарите на труда и обществените услуги. Той е изпълнявал и функциите на заместник-шерпа към формата на Г-7 и Г-20 по въпросите на заетостта и социалната политика.

Доходите на България продължават да се доближават до развитите икономики на ОИСР

Като главен икономист Скарпета ще оглави Икономическия департамент на ОИСР при изготвянето на задълбочени анализи, основани на доказателства, международни сравнителни оценки и специфични препоръки за отделните държави. Работата на департамента подпомага създателите на политики в насърчаването на устойчив икономически растеж, разширяването на възможностите за заетост и повишаването на жизнения стандарт в над 100 държави по света.

„В продължение на три десетилетия в ОИСР Стефано последователно демонстрира изключително лидерство и задълбочена експертиза в икономическия анализ и политиките, с ангажимент към мисията на организацията и общите интереси на нейните членове и партньори“, заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.

ОИСР прогнозира глобален икономически растеж от 3,2%

Скарпета започва кариерата си в ОИСР през 1991 година, а през 1995 година става старши икономист в Икономическия департамент. В периода 2002–2006 година работи в Световна банка като съветник по въпросите на пазара на труда и водещ икономист, след което през 2006 година се завръща в Икономическия департамент на ОИСР. Там ръководи подразделение в рамките на отдела за странови изследвания, преди да заеме последователно по-висши ръководни позиции в дирекцията, която оглавява от 2013 година, допълва от ОИСР.

