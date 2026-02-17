Италианец става главен икономист на ОИСР

Стефано Скарпета ще встъпи в длъжност на 1 април

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) назначи Стефано Скарпета за свой главен икономист, съобщиха от там. Той ще встъпи в длъжност на 1 април 2026 година.

Скарпета има над 30 години професионален опит като икономист, пише БТА. От 2013 година ръководи Дирекцията по заетост, труд и социални въпроси на ОИСР, където отговаря за ключови инициативи, включително Стратегията на ОИСР за работните места, както и за засилване на капацитета на организацията да оценява въздействието на структурни трансформации като демографските промени, цифровизацията и изкуствения интелект върху пазарите на труда и обществените услуги. Той е изпълнявал и функциите на заместник-шерпа към формата на Г-7 и Г-20 по въпросите на заетостта и социалната политика.

Като главен икономист Скарпета ще оглави Икономическия департамент на ОИСР при изготвянето на задълбочени анализи, основани на доказателства, международни сравнителни оценки и специфични препоръки за отделните държави. Работата на департамента подпомага създателите на политики в насърчаването на устойчив икономически растеж, разширяването на възможностите за заетост и повишаването на жизнения стандарт в над 100 държави по света.

„В продължение на три десетилетия в ОИСР Стефано последователно демонстрира изключително лидерство и задълбочена експертиза в икономическия анализ и политиките, с ангажимент към мисията на организацията и общите интереси на нейните членове и партньори“, заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.

Скарпета започва кариерата си в ОИСР през 1991 година, а през 1995 година става старши икономист в Икономическия департамент. В периода 2002–2006 година работи в Световна банка като съветник по въпросите на пазара на труда и водещ икономист, след което през 2006 година се завръща в Икономическия департамент на ОИСР. Там ръководи подразделение в рамките на отдела за странови изследвания, преди да заеме последователно по-висши ръководни позиции в дирекцията, която оглавява от 2013 година, допълва от ОИСР.

