Трилиони се носят в Космоса: NASA проува един от най-ценните астероиди

Стойността на металите в астероида може да достигне 100 000 трилиона долара

Космическият апарат Psyche на NASA продължава своето дългогодишно пътуване към астероида 16 Psyche – един от най-загадъчните и потенциално ценни обекти в Слънчевата система. Смята се, че астероидът, разположен в астероидния пояс между Марс и Юпитер, съдържа големи количества метали като желязо и никел, както и възможни залежи на благородни метали.

Psyche беше изстрелян през октомври 2023 г., като се очаква космическият апарат да достигне орбитата на астероида през 2029 г. Основната цел е да се изследва неговият състав, структура и произход – информация, която може да помогне на учените да разберат по-добре формирането на планетите, пише Biznis Kurir.

Астероидът, който привлича вниманието на инвеститори

През последните години астероидът 16 Psyche предизвика не само научен интерес, но и силно внимание от страна на бизнеса и инвестиционните среди. Някои спекулативни оценки сочат, че потенциалната стойност на металите в него може да достигне до 100 000 трилиона долара – сума, многократно надхвърляща размера на световната икономика.

Експерти обаче подчертават, че подобни оценки са теоретични и не отразяват реалната икономическа стойност. Дори ако космическият добив стане технически възможен, внезапното навлизане на огромни количества метали на пазара би довело до значителен спад в цените им, което би намалило тяхната реална стойност.

Научна мисия, а не добив на ресурси

NASA подчертава, че мисията Psyche няма за цел добив на ресурси, а е изцяло научна. Учените смятат, че астероидът може да представлява оголеното метално ядро на древна протопланета, унищожена при сблъсъци в ранната история на Слънчевата система.

Изследването на подобен обект може да предостави уникална информация за вътрешната структура на планети като Земята – нещо, което е невъзможно да бъде наблюдавано директно на нашата планета.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN