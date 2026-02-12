Какво е икономическото въздействие на Зимните олимпийски игри?

Как Игрите ще стимулират икономиката на Италия?

Целият свят е насочил поглед към Северна Италия, тъй като Зимните олимпийски игри Милано-Кортина се провеждат в региона, отбелязвайки първите зимни игри на Италия, откакто Торино беше домакин на събитието преди две десетилетия.

За разлика от предишните издания, Игрите ще се проведат на разпръсната територия, обхващаща Милано, Кортина д'Ампецо, Верона, Валтелина и Вал ди Фиеме, съчетавайки италианската мода, култура и алпийски туризъм в едно многодестинационно събитие.

Как Игрите ще стимулират икономиката на Италия?

Снимка: https://www.instagram.com

Според доклад на Banca Ifis, цитиран от Euronews, се очаква общото икономическо въздействие на Игрите да достигне 5,3 милиарда евро.

От тях 1,1 милиарда евро се очаква да дойдат от разходи на туристи и оперативен персонал по време на самото събитие, докато още 1,2 милиарда евро се очаква от продължаващи туристически потоци през следващите 12 до 18 месеца.

Допълнителни 3 милиарда евро са предназначени за инвестиции в инфраструктура и наследени активи, като както спортните, така и гражданските обекти са или модернизирани, или построени наново.

Организаторите очакват около 2,5 милиона зрители по време на Игрите, със среден престой от три нощувки и посетители, които ще се включат в множество местни преживявания.

Хотели, транспортни оператори и доставчици на услуги в Милано, Кортина и други градове отчитат нарастващо търсене, като данните за резервации в реално време отразяват засилена активност не само в традиционните зимни центрове, но и в градове като Верона и Венеция.

Очаква се скок в туризма по време и след Игрите

Снимка: Reuters

Туристическият сектор, който вече е стълб на италианската икономика, преживява силен растеж по време на Игрите.

Според Клоуи Паркинс, водещ икономист в Oxford Economics, Италия е на път да посрещне 66 милиона международни туристи през 2026 г., в сравнение с 60 милиона през 2023 г.

Икономистът очаква, че разходите за туризъм ще се увеличат с 2,9 милиарда евро само тази година, като градовете в Северна Италия ще се представят по-добре от националните тенденции.

Oxford Economics също така подчерта, че моделът на разпръснато хостване изглежда ограничава ефектите на изместване, често свързани с мегасъбития.

Чрез разпределянето на състезанията в няколко региона се намаляват транспортните затруднения и опасенията от пренаселеност, което помага на дестинациите да сигнализират, че остават отворени за бизнес извън олимпийските обекти.

Милано-Кортина 2026: Бюджетите остават под контрол

Снимка: Reuters

От гледна точка на публичните финанси, Игрите изглеждат управляеми. Мариамена Руджеро, анализатор в S&P Global Ratings, заяви, че Олимпийските игри Милано-Кортина са се оказали по-евтини от Експо 2015 в Милано и са далеч по-малко обременяващи от Зимните олимпийски игри в Торино през 2006 г.

S&P оценява общите разходи за Зимните олимпийски игри Милано-Кортина на между 5,7 и 5,9 милиарда евро, което се равнява на около 0,3% от БВП на Италия през 2025 г.

Около 63% от разходите са публични, финансирани до голяма степен от централното правителство и насочени към инвестиции в инфраструктура.

„Милано-Кортина струваше по-малко от тези в Сочи и Пекин, но повече от всички други зимни игри, провеждани през последните 20 години“, каза Руджеро.

Въпреки че като цяло струваха по-малко, агенцията посочи, че Зимните олимпийски игри в Торино през 2006 г. са натоварили сериозно финансите на града, тъй като Торино е поел голяма част от разходите за съоръженията и инфраструктурата, което е довело до влошаване на бюджетните показатели и тежко дългово бреме.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN