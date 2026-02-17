Квадратният метър в столицата на наша съседка стига 15 000 евро

83,7% от разрешителните там са издадени за жилищни сгради

В Сърбия от общия брой издадени разрешителни през декември, 83,4% се отнасят за сгради, а 16,6% за други конструкции. Ако се вземат предвид само сградите, 83,7% от разрешителните са издадени за жилищни сгради, а 16,3% за нежилищни сгради, докато по-голямата част от останалите сгради се отнасят за тръбопроводи, комуникации и електрически линии (73,7%), съобщи Републиканското статистическо бюро.

През декември 2025 г. в Сърбия е отчетено строителството на 5705 апартамента със средна площ от 71,2 квадратни метра. Новото строителство представлява 90,4% от общата прогнозна стойност на строителните работи. Наблюдавано географски, най-голяма строителна активност се очаква в Белградския регион - 42,5 процента от прогнозираната стойност на новото строителство, следван от Севернобачкия регион - 8,7, Пиротския регион с 6,7 и Южнобачкия регион с 6,3 процента, докато дяловете на останалите региони варират от 0,2 до 4,6 процента.

Ръстът на строителната активност на пазара ще се усети едва след две години

Оценявайки последните данни на RZS, лицензираният оценител на недвижими имоти Милич Джокович в интервю за Biznis.rs посочва, че те са окуражаващи както за купувачите на недвижими имоти, така и за държавата, пише b92.net.

„Проблемът е, че пазарът все още е гладен за квадратни метри, защото не се строи достатъчно в сравнение с това, което пазарът може да поеме. В нашата страна недвижимите имоти не се купуват само като дом, но и като инвестиция и убежище за капитали като злато“, отбелязва събеседникът.

От друга страна, той посочва, че данните за ръста на строителната активност също могат да бъдат подвеждащи, като се има предвид, че краят на 2024 г. беше доста лош, а турбуленцията, социално-политическата криза и протестите накараха хората да забавят плановете си.

„Ако сравним края на 2025 г. с края на 2024 г., това може да не е релевантен ориентир. Сега смятаме, че кризата е към своя край, че нещо най-накрая ще се реши или че ще има избори“, добави Джокович. Ръстът на строителната активност на пазара ще се усети най-рано след година и половина до две години, смята той.

„Инвеститор, който получи разрешение сега, може да го материализира след две до три години, защото периодът до окончателното нанасяне е приблизително от 18 до 36 месеца“, казва Милич Джокович.

Цените в стари и нови сгради са почти равни

Що се отнася до прогнозите и офертите, Джокович заявява, че Асоциацията на оценителите е направила прогноза, която показва, че с наблюдението на инфлацията в еврото, стойността на парите намалява, докато цените на недвижимите имоти се покачват.

„Докато стойността на парите е по-ниска, цените ще се покачват. Ще видим в какви граници, но сигурно е, че няма да паднат и се опасявам, че това е необратим процес“, посочва събеседникът.

Що се отнася до търсенето, той твърди, че на пазара има по-голямо търсене на ново строителство, предимно поради структурата на купувачите - млади хора, които нямат време за ремонти. Що се отнася до съотношението на цените, той отбелязва, че в зависимост от местоположението, цените на квадратен метър в стари и нови сгради са почти равни.

„Това не е реалистично, но е вярно, въпреки че според всички технически и други стандарти новото строителство би трябвало да е с 15 до 20 процента по-скъпо от старото. И ако някой купи апартамент в стара сграда и инвестира в нея, това винаги ще бъде стара сграда и това не може да се амортизира“, смята той.

Средната цена на квадратен метър в нова сграда в Белград е между 3000 и 4000 евро, казва Джокович, добавяйки, че гамата от недвижими имоти в столицата е много широка и че на пазара има и такива на ексклузивни места, където квадратен метър се продава за 10 000 и 15 000 евро.

„Средната цена на нова сграда в Нови Сад е около 2000 евро, в Крагуевац около 1700, Ниш около 1500, а в Суботица около 1700. В Белград е трудно да се намери нещо под 3000 евро и се очаква до края на 2026 г. средната цена на нова сграда да бъде около 4000 евро“, изчислява той.

