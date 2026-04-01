Това е европейската зеленчукова градина - тя може да изхрани половин милиард души

Градината е толкова голяма, че може да се види от космоса

Градината, в южната част на Испания, е толкова огромна, че може да се види дори от космоса: ако отворите Google Maps и погледнете на запад от Алмерия, ще видите бяло петно, което прилича на ледник, но когато увеличите мащаба, можете да видите, че това е най-голямата концентрация на оранжерии в света. Повече от 30 000 хектара земя са покрити с пластмаса, геометричен лабиринт, пет пъти по-голям от Манхатън, където всяка година се произвеждат 3,5 милиона тона зеленчуци, от домати, краставици, чушки, тиквички до патладжани и пъпеши... достатъчно, за да се изхранят половин милиард души и да се генерира оборот от над три милиарда евро.

„Наричаме го „море от пластмаса“, това е най-големият паметник на планетата, посветен на производството на храни. Но това е и място, посветено на иновациите и развитието, елементи, които гарантират контрол на компаниите и най-вече зеленчуци 12 месеца в годината“, каза Гуадалупе Лопес Диас, директор на проекта на експерименталния център „Fundación Tecnova“.

Както добави тя, днес е в ход устойчива технологична революция. „Това е трансформация, насочена към производството на здравословна, висококачествена храна с използване на по-малко вода и енергия, с ангажимент за изграждане на устойчивост на изменението на климата. В крайна сметка, иновативният и предприемачески дух на нашите фермери вече е трансформирал тази страна няколко пъти“, каза Лопес.

Как се е появила европейската зеленчукова градина?

Икономическото чудо се ражда през 1963 г. на сух и слънчев полуостров, наречен Кампо де Далиас, където регионът тогава регистрира едни от най-ниските темпове на икономически растеж в цяла Европа и изключително трудни условия за градинарство. Тогава фермерите започват да защитават културите от вятъра със старомодни видове оранжерии, пише Eupravozato.

Те скоро осъзнали, че оранжериите могат също така да разсейват светлината, да задържат топлината и да запазват влажността, като по този начин контролират микроклимата. Това, заедно със система за капково напояване, естествен контрол на вредителите и генетични изследвания, е направило възможно увеличаването на броя на реколтите, дори през зимата.

По този начин „Морето от пластмаси“ се е превърнало в истински интензивен земеделски район, където освен оранжерии има разсадници, химически лаборатории, професионални училища и изследователски центрове (като „Fundación Tecnova“, където се изучават по-ефективни пластмаси и адаптирани към климата култури), както и компании за опаковане и дистрибуторски кооперации. Продуктите се изнасят навсякъде, особено в страните от Северна Европа.

„Морето от пластмаса се превърна в световен стандарт за ефективно, безопасно и отговорно производство на храни. Днес, докато планетата е изправена пред двойното предизвикателство - да изхранва нарастващото население и да опазва природните ресурси, Алмерия е жива лаборатория. Тя произвежда прясна, здравословна храна през цялата година със строги екологични стандарти, съвременни технологии и минимална консумация на вода. Нашата инсталация за обезсоляване, например, е една от най-големите в Европа и работи от 2015 г.: всеки ден тя черпи морска вода и обезсолява повече от 120 кубически километра вода, което е еквивалентно на два олимпийски басейна на час“, каза техникът Патрисия Балдан, която работи по западния бряг на Камп де Далиас в инсталацията за обезсоляване в Алмерия.

Според директора на училището Франсиско Валверде, през следващите 20 години селското стопанство ще се движи от приложен изкуствен интелект и усъвършенствани сензори, докато начинът на мислене ще бъде ориентиран към кръгова икономика.

„Обучаваме нашите ученици както на теория, така и на практика, като отглеждаме и предлагаме на пазара продукти на парцел от два хектара до училището. Нашата цел е да трансферираме нови технологии, които не само ще осигурят устойчивост и безопасност на храните в бъдеще, но и ще засилят ролята на Алмерия като глобален референтен индикатор за иновативен растеж, съчетан със социално развитие“, обясни директорът на училището.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN