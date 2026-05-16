Европа оглави списъка с най-добрите страни в света, а САЩ не влезе в ТОП 10

Кои са най-добрите държави в света?

Швейцария заема първото място в глобалната класация „Най-добри държави в света“ за 2026 г., публикувана от U.S. News & World Report в партньорство с Wharton School of the University of Pennsylvania, пише The Business Insider.

Класацията е изцяло базирана на данни и оценява 100 държави по осем основни категории като икономика, здравеопазване, инфраструктура, управление и качество на живот.

1. Швейцария

Население: 9 млн.

БВП: 877,8 млрд. долара

Швейцария е лидер по икономическо развитие и управление, и е сред най-добрите в света по качество на живот, образование и възможности за бизнес и пътуване.

2. Дания

Население: 6,1 млн.

БВП: 483,8 млрд. долара

Водеща по инфраструктура и управление, с много висок стандарт на живот и силни резултати в образование и иновации.

3. Швеция

Население: 10,7 млн.

БВП: 752,8 млрд. долара

Силна в управление и социални политики. Лидер по възможности и първа по комфортно пенсиониране.

4. Германия

Население: 83,9 млн.

БВП: 6,2 трилиона долара

Икономически гигант с високи резултати в култура, образование и социална стабилност.

5. Нидерландия

Население: 17,9 млн.

БВП: 1,5 трилиона долара

Високи оценки в управление, инфраструктура и икономическо развитие.

6. Норвегия

Население: 5,6 млн.

БВП: 588,8 млрд. долара

Сред лидерите по здравеопазване и управление, с изключително високо качество на живот.

7. Обединено кралство

Население: 69 млн.

БВП: 4,3 трилиона долара

Силно представяне в икономика, култура и туризъм.

8. Финландия

Население: 5,6 млн.

БВП: 366,1 млрд. долара

Лидер по модерна градска среда и качество на живот.

9. Люксембург

Население: 701 000

БВП: 105,6 млрд. долара

Малка държава с изключително силни резултати в инфраструктура и управление.

10. Австрия

Население: 9,2 млн.

БВП: 695,4 млрд. долара

Силна в култура и икономика, с висок стандарт на живот.

11. Белгия

Население: 12 млн.

БВП: 880,2 млрд. долара

Добро представяне във всички категории и силно културно разнообразие.

12. Франция

Население: 68,7 млн.

БВП: 4,3 трилиона долара

Сред най-посещаваните държави в света с високи резултати в култура и икономика.

13. Ирландия

Население: 5,3 млн.

БВП: 759,6 млрд. долара

Силно представяне в култура и туризъм.

14. Австралия

Население: 27,9 млн.

БВП: 2 трилиона долара

Силен здравен сектор и високо качество на живот.

15. Исландия

Население: 370 000

БВП: 32,3 млрд. долара

Лидер по здравеопазване и природни ресурси.