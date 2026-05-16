Европа оглави списъка с най-добрите страни в света, а САЩ не влезе в ТОП 10

Кои са най-добрите държави в света?
Швейцария заема първото място в глобалната класация „Най-добри държави в света“ за 2026 г., публикувана от U.S. News & World Report в партньорство с Wharton School of the University of Pennsylvania, пише The Business Insider.
Класацията е изцяло базирана на данни и оценява 100 държави по осем основни категории като икономика, здравеопазване, инфраструктура, управление и качество на живот.
Население: 9 млн.
БВП: 877,8 млрд. долара
Швейцария е лидер по икономическо развитие и управление, и е сред най-добрите в света по качество на живот, образование и възможности за бизнес и пътуване.
Население: 6,1 млн.
БВП: 483,8 млрд. долара
Водеща по инфраструктура и управление, с много висок стандарт на живот и силни резултати в образование и иновации.
Население: 10,7 млн.
БВП: 752,8 млрд. долара
Силна в управление и социални политики. Лидер по възможности и първа по комфортно пенсиониране.
Население: 83,9 млн.
БВП: 6,2 трилиона долара
Икономически гигант с високи резултати в култура, образование и социална стабилност.
Население: 17,9 млн.
БВП: 1,5 трилиона долара
Високи оценки в управление, инфраструктура и икономическо развитие.
Население: 5,6 млн.
БВП: 588,8 млрд. долара
Сред лидерите по здравеопазване и управление, с изключително високо качество на живот.
Население: 69 млн.
БВП: 4,3 трилиона долара
Силно представяне в икономика, култура и туризъм.
Население: 5,6 млн.
БВП: 366,1 млрд. долара
Лидер по модерна градска среда и качество на живот.
Население: 701 000
БВП: 105,6 млрд. долара
Малка държава с изключително силни резултати в инфраструктура и управление.
Население: 9,2 млн.
БВП: 695,4 млрд. долара
Силна в култура и икономика, с висок стандарт на живот.
Население: 12 млн.
БВП: 880,2 млрд. долара
Добро представяне във всички категории и силно културно разнообразие.
Население: 68,7 млн.
БВП: 4,3 трилиона долара
Сред най-посещаваните държави в света с високи резултати в култура и икономика.
Население: 5,3 млн.
БВП: 759,6 млрд. долара
Силно представяне в култура и туризъм.
Население: 27,9 млн.
БВП: 2 трилиона долара
Силен здравен сектор и високо качество на живот.
Население: 370 000
БВП: 32,3 млрд. долара
Лидер по здравеопазване и природни ресурси.
