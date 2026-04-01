Затвориха голям цех за месо заради сериозни хигиенни нарушения

Предприятието е доставяло продукти за детски градини

Обект за преработка на месо в Монтана е затворен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради тежки нарушения на хигиенните изисквания, съобщават от институцията. В затворения обект се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси. По информация на в. "Капитал" през 2024 г. затворената фабрика е спечелила търг за доставка на храна за детски градини във Враца за близо 1.5 млн. евро.

Съгласно новия подход на БАБХ за кръстосан модел на контрол, при който екипи от една област извършват проверки в друга, в обекта в Монтана са работили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София град. Те са констатирали силно занижена хигиена във всички производствени помещения и прилежащите площи. Допълнително е отчетен ограничен достъп до съхраняваните храни и суровини в хладилните камери, което е възпрепятствало пълната им идентификация.

Сред най-сериозните нарушения е едновременното съхранение на суровини и готова продукция, както и на други животински храни и фуражи. Според контролните органи това създава сериозни рискове за безопасността на храните.

В резултат на констатациите ОДБХ – Монтана е издала заповед за незабавно спиране на дейността на обекта. Предприятието е запечатано със съответните обозначителни стикери, а информацията е вписана в официалния регистър. Контролът се осъществява със съдействието на полицията.

Работата в обекта продължава. Предстои пълен опис на наличните храни, проверка на технологичната документация и проследяване на произхода на суровините. Ако се установят продукти с изтекъл срок на годност или без необходимите документи, те ще бъдат унищожени. Взети са проби за лабораторни изследвания. Резултатите ще определят последващите действия на контролните органи.

Предприятието попада в категорията на обектите с висок риск и подлежи на засилен контрол. Възобновяване на дейността му ще бъде възможно едва след пълно привеждане в съответствие с хигиенните и технологични изисквания, с особен акцент върху помещенията за обработка и съхранение на храни, както и върху използваното оборудване, се посочва в съобщението.

В средата на месец март тази година от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), БАБХ и МВР обявиха старта на съвместна акция "Чиста храна", припомня БТА. На пресконференция, проведена в София, служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки, като до момента има 67 тона реално спряно месо, ако се включат и спорните партиди, количеството става почти 100 тона.