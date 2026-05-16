Искате да живеете в САЩ? Това са 10-те най-високоплатени професии в страната

Почти всички от тях изискват професионална степен

Годините обучение в здравеопазването обикновено се отплащат. Бюрото по трудова статистика (Bureau of Labor Statistics) публикува нови данни за заплащането на стотици професии към май 2025 г. Много от позициите носят шестцифрени годишни възнаграждения, превишаващи националната средна стойност от 69 770 долара.

Заплатата е само един от факторите, които търсещите работа могат да вземат предвид при кандидатстване. В САЩ 7,2 милиона души са били безработни през март, надвишавайки броя на свободните работни места. Освен това е сезонът на дипломирането, така че все повече хора преработват автобиографиите си, разширяват професионалните си мрежи и преглеждат обяви през идните месеци.

Business Insider класира новите оценки на професиите според средната годишна заплата, изключвайки обобщаващи категории като „Други хирурзи“. Почти всички от 10-те най-високоплатени длъжности обикновено изискват докторска или професионална степен. За пилотите, вторите пилоти и авиационните инженери обичайното изискване е бакалавърска степен.

1. Педиатрични хирурзи

Средна годишна заплата: 502 050 долара

Заетост: 1 190 души

2. Кардиолози

Средна годишна заплата: 454 940 долара

Заетост: 17 290 души

3. Радиолози

Средна годишна заплата: 381 530 долара

Заетост: 26 770 души

4. Ортопедични хирурзи (без педиатричните)

Средна годишна заплата: 373 570 долара

Заетост: 14 100 души

5. Анестезиолози

Средна годишна заплата: 360 570 долара

Заетост: 38 760 души

6. Орални и лицево-челюстни хирурзи

Средна годишна заплата: 346 490 долара

Заетост: 4 910 души

7. Дерматолози

Средна годишна заплата: 323 530 долара

Заетост: 11 370 души

8. Лекари по спешна медицина

Средна годишна заплата: 317 480 долара

Заетост: 32 880 души

9. Офталмолози (с изключение на педиатричните)

Средна годишна заплата: 304 650 долара

Заетост: 8 950 души

10. Пилоти, втори пилоти и авиационни инженери

Средна годишна заплата: 288 650 долара

Заетост: 103 560 души