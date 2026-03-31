5 емблематични американски марки, които всъщност не са американски

От бижута и сладолед до бързо хранене и козметика

Живеейки извън Съединените щати, е още по-лесно да се забрави, че само няколко огромни корпорации стоят зад почти всичко, което хората по света купуват ежедневно. Например, някой може да започне деня си с купа зърнена закуска Cheerios, да обядва с пилешка супа Progresso и вечерта да завърши с лъжичка сладолед Häagen-Dazs, без изобщо да подозира, че цялото това меню принадлежи на една и съща компания – General Mills.

По сходен начин, редица глобални корпорации изкупуват утвърдени американски марки, за да разширят портфолиото си. Така етикети, които изглеждат изцяло „Made in USA“, всъщност са собственост на чуждестранни компании.

Ето 5 от най-изненадващите класически американски брандове, които днес вече са под контрола на международни корпорации.

Tiffany & Co.

Първият магазин за бижута Tiffany отваря врати в Ню Йорк през 1837 г. и оттогава марката се превръща в икона на американската култура. С прочутите си кутии в цвят Tiffany Blue компанията оставя траен отпечатък – от приноса си към Големия печат на САЩ и трофея „Винс Ломбарди“ за Супербоул до кампании с Бионсе и Джей-Зи. Да не забравяме и незабравимата роля на Одри Хепбърн като Холи Голайтли в „Закуска в Тифани“.

Въпреки културното си влияние компанията започва да отчита спад на приходите през 2015 г., съобщи Fast Company, което в крайна сметка доведе до придобиването ѝ от LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE) за 15,8 млрд. долара през 2021 г.

Централата на марката остава в Ню Йорк, а под ръководството на Александър Арно компанията отново процъфтява в света на лукса – през април 2023 г. дори бе открит обновеният ѝ флагмански магазин.

7-Eleven

Основана в Тексас през 1927 г., веригата израства до един от най-разпознаваемите търговци на дребно в света. В САЩ замразените напитки Slurpee са толкова популярни, че 11 юли ежегодно се отбелязва като Национален ден на безплатния Slurpee.

Изненадващо, магазините са дори по-популярни в Япония. През 2005 г. 7-Eleven, Inc. е купена от SEJ Asset Management & Investment Company, дъщерно дружество на базираната в Токио Seven & i Holdings Co., Ltd.

По данни на The New York Times към 10 септември 2025 г. в Япония работят над 22 000 обекта 7-Eleven, а в САЩ компанията управлява, франчайзира или лицензира повече от 13 000 магазина.

Ben & Jerry’s

Бен Коен и Джери Грийнфийлд стартират прочутата си сладоледена фирма в Бърлингтън, Върмонт, през 1978 г. Марката е известна не само с множеството вкусове, но и с активната си социална позиция.

Когато през 2000 г. компанията е продадена на Unilever за 326 млн. долара, Коен и Грийнфийлд запазват правото „компанията да има независим борд, който да ръководи нейната социална мисия“, пише BBC.

Ben & Jerry’s открито подкрепя расовата справедливост, ЛГБТК+ правата, климатичната и бежанската кауза, наред с други инициативи.

През март 2024 г. Unilever обяви, че ще отдели сладоледените си марки – сред които Ben & Jerry’s, Klondike, Breyer’s, Magnum и Talenti – в самостоятелна фирма като част от преструктуриране. Процесът приключи през декември 2025 г., когато Ben & Jerry’s премина към базираната в Нидерландия Magnum Ice Cream Company.

Burger King

От създаването си през 1954 г. в Джаксънвил, Флорида, Burger King често сменя собствеността си. Първо е продадена на Pillsbury през 1967 г., която е купена от британската Grand Metropolitan през 1989 г.

След покупки от инвестиционни групи веригата е придобита от бразилската 3G Capital през 2010 г. Накрая, под управлението на 3G Capital, Burger King се обединява с канадската верига Tim Hortons и създава Restaurant Brands International (RBI).

CeraVe

През 2017 г. Women’s Wear Daily съобщи, че L’Oréal придобива CeraVe, AcneFree и Ambi за 1,3 млрд. долара. Популярната дерматологична марка – която се появи в запомняща се реклама на Super Bowl 2024 с актьора Майкъл Сера – днес е в подразделението Dermatological Beauty на L’Oréal заедно с Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals и Skin Better Science.