Временната отстъпка за горивата сви инфлацията в Германия до 2,6% през май

През април годишната инфлация достигна 2,9 на сто

Инфлацията в Германия се е забавила до 2,6 на сто на годишна база през май, след като въведената от правителството временна отстъпка за горивата е ограничила част от ефекта от поскъпването на енергийните суровини, съобщи Федералната статистическа служба на Германия („Дестатис“), потвърждавайки предварителните данни.

През април годишната инфлация достигна 2,9 на сто, което бе най-високото равнище от януари 2024 година насам, на фона на рязкото поскъпване на петрола след конфликта между Израел, САЩ и Иран, предаде ДПА.

Цените на енергийните продукти през май са били с 6,6 на сто по-високи спрямо същия месец на миналата година. Това представлява забавяне спрямо април, когато годишният ръст достигна 10,1 на сто.

Хранителните продукти са поскъпнали с 0,4 на сто на годишна база, а на месечна база потребителските цени в Германия дори са намалели с 0,2 на сто спрямо април.

Забавянето на инфлацията е подпомогнато от въведеното от 1 май намаление на енергийния данък върху бензина и дизеловото гориво, което понижи цената на горивата с близо 17 евроцента на литър. Мярката обаче изтича в края на юни.

Икономистите предупреждават, че развитието на инфлацията през следващите месеци ще зависи в значителна степен от ситуацията в Близкия изток и от движението на цените на енергийните суровини, пише БТА.

Според анализаторите продължителното напрежение в региона може да доведе до ново поскъпване на храните и услугите, тъй като компаниите ще прехвърлят по-високите разходи за енергия, производство и транспорт върху крайните потребители.

Германският Съвет на икономическите експерти, известен като „икономическите мъдреци“, прогнозира средногодишна инфлация от 3,0 на сто през 2026 година. В пролетната си оценка експертите допускат, че при по-продължителни смущения в доставките на петрол и втечнен природен газ инфлацията може да достигне 3,5 на сто.

Особено внимание се обръща на ситуацията в Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

След отшумяването на инфлационния шок, предизвикан от войната в Украйна, през 2025 г. инфлацията в Германия се понижи до 2,2 на сто. Въпреки това ценовото равнище остава трайно по-високо спрямо периода преди кризите, което продължава да ограничава покупателната способност на домакинствата.