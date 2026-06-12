Милиардери на терена: Колко печелят най-скъпите звезди на Световното?

Това са най-високоплатените футболисти на Световното 2026

Сетът е футбол!

Първите голове, първите емоции, първите герои – Мондиал 2026 вече пише своята история!

След четири години очакване футболният свят отново затаи дъх. На 11 юни 2026 г. милиарди погледи са насочени към Северна Америка, където започна 23-ото Световно първенство по футбол – най-мащабното в историята. За първи път Световното първенство се организира от три държави едновременно – САЩ, Канада и Мексико.

Първите победители вече са факт. Мексико победи с 2:0 Южна Африка в откриващия мач пред над 80 000 зрители на ст. Ацтека. Южна Корея е победителят във втория мач като победиха Чехия с 2:1. За да не изпуснете нито един горещ момент, резултат или анализ, следете bTV Sport, които стартират изцяло нов сайт и модерно мобилно приложение за iOS и Android.

За да пречупим това велико спортно събитие през призмата на парите и бизнеса, насочваме поглед към онези футболисти на терена, които притежават най-голямо богатство. Предвид астрономическите цени на билетите, милиардерите може би са единствените, които могат да си позволят да ходят на мачовете. FIFA наскоро предложи билет за финала на 19 юли на стадион „МетЛайф“в Ню Джърси за 32 970 долара, тройно по-висока цена от тази, на която се продаваше през април, и повече от 20 пъти по-висока от еквивалентната цена за финала на Световното първенство през 2022 г. в Катар.

Дори най-богатите хора в света може би ще се замислят преди да купуват билети на вторичния пазар. През април платформата за препродажба на FIFA предлагаше четири места за финала за малко под 2,3 милиона долара на билет. (Раздел 124, ред 45, места 33-36, за тези, които следят цените у дома.)

Представяме ви 11-те най-високоплатени играчи, които ще се състезават на Световното първенство по футбол през 2026 г.:

1. Кристиано Роналдо | 300 милиона долара | Приходи от терена: 235 милиона долара | Приходи извън терена: 65 милиона долара

Снимка: Reuters

Роналдо е не само най-високоплатеният футболист в света, но и най-високоплатеният спортист във всеки спорт, титла, която той държи в продължение на четири поредни години. Приходите на португалския нападател от 300 милиона долара през последните 12 месеца го изравняват с боксьора Флойд Мейуедър-младши по най-високи годишни доходи сред спортистите, регистрирани някога от Forbes (некоригирани спрямо инфлацията). Той е и единственият спортист, спечелил над 2 милиарда долара общо по време на активната си кариера.

Всичко това се натрупва в нетно състояние, което Forbes сега оценява на 1,2 милиарда долара, което прави Роналдо един от само четиримата активни спортисти милиардери. Той влиза в шестото си Световно първенство, все още преследвайки първата си световна титла - рядък трофей, липсващ в колекция, достойна за статута му на един от най-великите на всички времена. Но той влиза в турнира в добра форма. Миналия месец той помогна на Ал-Насър да спечели Саудитската професионална лига, първата им от пристигането си в Близкия изток през 2023 г.

2. Лионел Меси | 140 милиона долара | Приходи от терена: 70 милиона долара | Приходи извън терена: 70 милиона долара

Снимка: gettyimages.com

Лионел Меси, подобно на дългогодишния си съперник Кристиано Роналдо, наскоро влезе в престижната класация на Forbes за милиардери, със състояние от около 1,1 милиарда долара. Той, заедно с Роналдо и мексиканския вратар Гилермо Очоа, ще запише рекордно шесто участие на Световно първенство – постижение, което подчертава тяхната невероятна дълголетност на най-високо ниво.

Аржентина ще се стреми да защити титлата си от 2022 г. и да спечели четвърта световна купа. А за Меси, който навършва 39 години на 24 юни, това може да бъде още една историческа сцена. Ако отбележи четири гола на турнира, той ще изпревари рекорда на Мирослав Клозе от 16 попадения и ще стане най-резултатният играч в историята на световните първенства.

Дори извън терена Меси остава едно от най-разпознаваемите лица на турнира. Той участва в големи рекламни кампании на Adidas заедно с Bad Bunny и Timothée Chalamet, както и в реклами на Michelob Ultra с Christian Pulisic и Billy Bob Thornton. Дори американската верига Lowe’s предлага 3-метрова надуваема фигура на аржентинската суперзвезда за 99 долара – доказателство за неговата глобална популярност.

3. Килиан Мбапе | 95 милиона долара | Доходи от терена: 70 милиона долара| Доходи извън терена: 25 милиона долара

Снимка: Reuters

Въпреки че е участвал в три световни първенства по-малко от Меси, Мбапе е само с един гол зад него в списъка с най-добрите реализатори на турнира. Същият инстинкт пред вратата, който го направи голмайстор на Шампионската лига за Реал Мадрид през сезон 2025/26, беше демонстриран и на Световното първенство.

Нападателят, който изведе Франция до титлата на Световното първенство през 2018 г. на 19-годишна възраст и игра на финала четири години по-късно, вече е един от най-комерсиално привлекателните играчи в света. Нов успех това лято може допълнително да разшири портфолиото му от спонсорства. Преди турнира той разкри промоционално партньорство с хотелската верига Fairmont Hotels & Resorts и стана посланик и инвеститор на здравния застраховател Alan.

4. Ерлинг Холанд | 80 милиона долара | Приходи от игрището: 60 милиона долара| Приходи извън игрището: 20 милиона долара

Снимка: Reuters

Миналата година Халанд подписа изгодно удължаване на договора си с Манчестър Сити, но това не спря Реал Мадрид да прояви интерес. Бизнесменът Енрике Рикелме дори обеща миналата седмица да привлече норвежкия нападател, ако бъде избран за президент на испанския клуб. Манчестър Сити отговори, като заплаши със съдебни действия.

Засега Халанд може да се съсредоточи върху Световното първенство, първото за Норвегия от 1998 г. насам, две години преди да се роди.

„Има голям натиск върху мен, но аз харесвам напрежението“, каза той наскоро пред GQ. „Бих оказал голям натиск върху Ерлинг Хааланд, ако не бях Ерлинг Хааланд.“

5. Винисиус Жуниор | 60 милиона долара | Приходи на терена: 40 милиона долара| Приходи извън терена: 20 милиона долара

Снимка: БГНЕС

Винисиус Жуниор, повлиян от трудния сезон на „Реал Мадрид“, неведнъж е намалявал очакванията за Бразилия на предстоящия турнир. В интервю през февруари той посочи Аржентина, Португалия, Испания и Франция като основни фаворити, а през март отново заяви, че Бразилия не е сред водещите претенденти.

Докато „Селесао“ преследва край на 24-годишната си суша без световна титла, Винисиус остава и в центъра на вниманието извън терена – неговият Fortnite образ се появи в нова реклама на Nike, макар и без официално потвърдено партньорство.

На 12 юни, следва мачът Канада - Босна и Херцеговина от 22:00 ч. българско време. През нощта, в 4:00 ч., е САЩ-Парагвай.