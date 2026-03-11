Страната с най-големия петролен резерв

Страната има 5 пъти повече петрол от САЩ

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, оценени на 303 милиарда барела към 2023 г., повече от пет пъти повече от тези на Съединените щати, които са 55,25 милиарда барела.

Венецуела е и един от основателите на ОПЕК (Организацията на страните износителки на петрол), след като създаде групата в Багдад през септември 1960 г. заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия.

Днес Международната агенция за енергията (IEA) е предложила най-голямото досега освобождаване на петрол от стратегическите резерви на страните членки, за да ограничи скока на цените на суровия петрол на фона на войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Освобождаването на петролни резерви означава, че правителство или група държави пускат на пазара част от запасите си от суров петрол, които обикновено се пазят за извънредни ситуации.

Петролен резерв

Петролните запаси на Венецуела са концентрирани предимно в пояса на Ориноко, обширен регион в източната част на страната, простиращ се на приблизително 55 000 квадратни километра, който се контролира от държавната петролна компания на Венецуела, Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Поясът на Ориноко съдържа свръхтежък суров петрол, който е силно вискозен и плътен, което го прави много по-труден и по-скъп за добив от конвенционалния суров петрол. В резултат на това той обикновено се продава с отстъпка в сравнение с по-лекия и по-сладък суров петрол, като например този, добиван от американски шисти.

Кой купува венецуелски петрол?

Венецуела някога е била основен износител на петрол . В края на 90-те и началото на 2000-те години тя е доставяла приблизително 1,5 до 2 милиона барела на ден на Съединените щати, което я прави един от най-големите чуждестранни източници на петрол за САЩ, пише Al Jazeera.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол и е такъв през последното десетилетие. През ноември 2025 г., преди началото на военната блокада на САЩ през декември, Венецуела е изнасяла 952 000 барела на ден.

От тях 778 000 барела са били изпратени в Китай, което дава на Пекин 81,7% дял от износа на петрол на Венецуела. САЩ са вторият по големина купувач, внасяйки 15,8% от венецуелския петрол, следвани от Куба, която е внесла близо 2,5%.

