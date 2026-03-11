×

Германия освобождава част от стратегическите си петролни резерви заради скока на цените

bTV Бизнес екип

Германия разполага със стратегически резерви за поне 90 дни при прекъсване на доставките на петрол

Германия ще се включи в международно координирано освобождаване на петрол и петролни продукти от стратегическите резерви, за да ограничи ръста на цените на световните пазари след началото на войната с Иран. Това обяви в Берлин министърът на икономиката Катарина Райхе, цитиран от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Освен това правителството планира ограничение върху увеличенията на цените на горивата по бензиностанциите. По модела на Австрия цените ще могат да се повишават само веднъж дневно, докато намаления ще бъдат позволени по всяко време. За въвеждането на тази мярка ще бъде необходима промяна в антимонополното законодателство.

Германия разполага със стратегически петролни резерви, достатъчни да покрият потреблението за поне 90 дни при прекъсване на доставките, предаде БГНЕС. Според Министерството на икономиката тези запаси могат да компенсират напълно евентуално спиране на вноса за около три месеца. Резервите се съхраняват от Федералния съюз за петролни запаси (EBV) и включват суров петрол, бензин, дизел и керосин.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Международната агенция по енергетика (МАЕ) проведе извънредно заседание заради напрежението на петролните пазари. Според информация на „Ханделсблат“ се обсъжда освобождаване на до 400 милиона барела суров петрол от резервите на държавите членки – значително повече от 182 милиона барела, освободени в началото на войната в Украйна. Около 19,5 милиона барела от това количество могат да дойдат от германските резерви. Австрия също ще участва в освобождаването на стратегически петролни резерви.

Страната с най-големия петролен резерв

Цените на петрола отново се повишиха в сряда на фона на опасенията от продължително прекъсване на доставките през Ормузкия проток. Сутринта сортът Брент се търгуваше за около 92,31 долара за барел – с над пет процента повече спрямо предходния ден.

