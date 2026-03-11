×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1641 BGN
Петрол
87.79 $/барел
Bitcoin
$69,704.0
Последвайте ни
1 USD
1.1641 BGN
Петрол
87.79 $/барел
Bitcoin
$69,704.0
Свят Гърция се обръща към ядрената енергетика

Гърция се обръща към ядрената енергетика

bTV Бизнес екип

Темата се обсъжда на Втората среща на Върха по ядрена енергия в Париж

Гърция се обръща към ядрената енергетика. Голям е интересът на Атина към приложението на ядрената енергия в корабоплаването.

Гръцкият премиер Мицотакис заяви, че се създава комисия, която да проучи възможностите за въвеждане на модулни ядрени реактори в производството на енергетиката. Много години темата за ядрена енергетика беше табу в Гърция, припомнят специалистите, но сега ситуацията е променена, предаде БНР.

Гръцкият премиер призна, че "никоя технология не може да се конкурира с това, което предлага ядрената енергия".

Цената на петрола се задържа под 90 долара за барел

Има ново поколение реактори, които дават възможност за дългосрочно енергийно планиране.

Meta купи социалната мрежа за AI агенти

Гърция първа от европейските страни се отказа от топлоелектрическите централи, като подчертано се стремеше да наложи възобновяемите енергийни източници. В създадената геополитическа обстановка това не е достатъчно и започва разработване на модел за развитието на ядрената енергетика, като Гърция ще използва опита на други европейски страни, цитират медиите коментари на експерти.

Мицотакис съобщи, че темата е обсъждана на Втората среща на Върха по ядрена енергия в Париж.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата