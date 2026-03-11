Темата се обсъжда на Втората среща на Върха по ядрена енергия в Париж

Гърция се обръща към ядрената енергетика. Голям е интересът на Атина към приложението на ядрената енергия в корабоплаването.

Гръцкият премиер Мицотакис заяви, че се създава комисия, която да проучи възможностите за въвеждане на модулни ядрени реактори в производството на енергетиката. Много години темата за ядрена енергетика беше табу в Гърция, припомнят специалистите, но сега ситуацията е променена, предаде БНР.

Гръцкият премиер призна, че "никоя технология не може да се конкурира с това, което предлага ядрената енергия".

Има ново поколение реактори, които дават възможност за дългосрочно енергийно планиране.

Гърция първа от европейските страни се отказа от топлоелектрическите централи, като подчертано се стремеше да наложи възобновяемите енергийни източници. В създадената геополитическа обстановка това не е достатъчно и започва разработване на модел за развитието на ядрената енергетика, като Гърция ще използва опита на други европейски страни, цитират медиите коментари на експерти.

Мицотакис съобщи, че темата е обсъждана на Втората среща на Върха по ядрена енергия в Париж.

