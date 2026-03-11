Богатството на 8 от 10-те най-богати хора в света се свива заради AI

Само двама от най-богатите успяват не само да запазят, но и да увеличат парите си

С изключение на двама, богатството на всички от десетте най-заможни хора в света се е свило тази година, докато опасенията около бума на изкуствения интелект (ИИ) и по-широкото поскъпване на акциите се засилват.

Според Bloomberg Billionaires Index, Лари Пейдж и Сергей Брин от Alphabet, Джеф Безос от Amazon, Марк Зукърбърг от Meta, Лари Елисън от Oracle, Бернар Арно от LVMH, Дженсън Хуанг от Nvidia и Уорън Бъфет от Berkshire Hathaway всички отчитат отрицателни резултати за 2026 г. досега.

Рекордна загуба за Лари Елисън

Снимка: Pexels

Елисън е понесъл най-голямата загуба – 47 милиарда долара, което намалява личното му състояние до 200 милиарда долара към края на търговията във вторник. Причината е 23-процентният спад в цената на акциите на Oracle от началото на годината.

Инвеститорите стават все по-скептични към проекта на компанията за изграждане на ИИ инфраструктура, особено след като известни имена като Майкъл Бъри от „Големият залог“ предупредиха, че стратегията „няма да се изплати“.

Въпреки това, акциите на Oracle поскъпнаха с 10% в предварителната търговия в сряда, след като отчетът за приходите във вторник посочи силно търсене на ИИ.

Отдръпване при Джеф Безос и Amazon

Богатството на Безос се е свило с 15 милиарда долара тази година до 239 милиарда долара, което отразява 7-процентен спад в акциите на Amazon, докато Уолстрийт се тревожи за огромните разходи на компанията за ИИ.

Онлайн търговецът и доставчик на облачни услуги прогнозира, че ще похарчи 200 милиарда долара за микрочипове, центрове за данни и друго ИИ оборудване през тази година.

Стив Балмър и безпокойството около Microsoft

По-надолу в класацията бившият главен изпълнителен директор на Microsoft Стив Балмър е загубил 25 милиарда долара от нетното си състояние тази година, като то се свива до 143 милиарда долара към затварянето във вторник.

Акциите на софтуерния гигант са поевтинели с 16% през годината, тъй като търговците все по-силно се безпокоят, че ИИ инструментите могат да изместят пакета Office.

Бернар Арно и натискът върху луксозните стоки

Снимка: iStock

Извън технологичния сектор Арно е загубил около 42 милиарда долара тази година, като състоянието му намалява до около 166 милиарда долара към затварянето във вторник. Това отразява 22-процентен спад в акциите на LVMH от началото на годината, предизвикан от забавяне на растежа и риска конфликтът с Иран да наруши международната търговия и пътувания за продължителен период.

Елон Мъск и Джим Уолтън са единствените членове на топ 10, увеличили нетното си състояние към края на търговията във вторник. Мъск е добавил несравними 44 милиарда долара към личното си богатство тази година, като то достига 664 милиарда долара. Покачването отразява нарастващата стойност на дяловете му в SpaceX и xAI, която повече от компенсира удара от 11-процентния спад на акциите на Tesla през годината.

Уолтън, наследник на империята Walmart, е добавил 12 милиарда долара към нетното си състояние, благодарение на 12-процентното поскъпване на акциите на компанията. Повишението се дължи на оптимизма на Уолстрийт относно растежа на онлайн бизнеса на Walmart и потенциалната възвръщаемост от нейните ИИ инвестиции.

Неговите брат и сестра, Алис и Роб, също са увеличили състоянията си с по около 12 милиарда долара. И тримата наследници попадат сред десетте най-големи печеливши тази година.

