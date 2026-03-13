Мемекойнът на Тръмп се срина

Токенът беше пуснат малко преди втората инаугурация на Тръмп през януари 2025 година

Малко хора очакват мемекойн да има дълъг живот, но сривът на криптовалутата $TRUMP се оказа впечатляващ дори по стандартите на Доналд Тръмп.

Токенът, базиран на блокчейна Solana, беше пуснат малко преди втората инаугурация на Тръмп през януари миналата година и почти веднага достигна цена над 75 долара. Това доведе до рязко увеличение на хартиеното му богатство и го изкачи сред най-богатите хора в света. Оттогава обаче стойността на монетата се понижава почти постоянно.

Във вторник вечер $TRUMP падна до 2,87 долара – най-ниското му ниво досега, съобщи Decrypt. Това представлява спад от около 96 процента спрямо историческия връх. По-късно цената се понижи още до около 2,73 долара.

Сривът идва на фона на общ спад на пазара на криптовалути, включително на биткойна, който е загубил над 38 процента от стойността си през последните шест месеца. За разлика от $TRUMP обаче биткойнът показва признаци на възстановяване.

Фактът, че действащ президент има мемекойн на свое име, предизвика критики за потенциален конфликт на интереси. Появиха се и обвинения, че много от поддръжниците на Тръмп са били подтикнати да инвестират в токена, пише БГНЕС.

Първите инвеститори, купили монетата на много ниска цена веднага след обявяването й, са продали дяловете си само дни по-късно и са реализирали печалби от близо 700 милиона долара. Един инвеститор, регистрирал се часове преди старта на токена, е спечелил около 109 милиона долара.

Масовите разпродажби от ранните големи инвеститори доведоха до рязък спад на цената. Подобна схема често се свързва с т.нар. „rug pull“ в криптосектора - когато създателите на нов токен привличат инвеститори, увеличават цената му и след това внезапно продават активите си.

Независимо дали семейството на Тръмп е участвало пряко в подобна схема, проектът се оказа изключително доходоносен. Само за първите две седмици след старта са били събрани над 100 милиона долара от такси за търговия.

По данни на Financial Times към януари мемекойнът $TRUMP, както и последвалият токен $MELANIA на първата дама, са донесли около 427 милиона долара от продажби и такси от търговия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN