Дума на седмицата: Цената на суровия петрол Брент полудява — но кой е „Брент“?

Каква е историята на петрола

Тази седмица, тъй като войната на САЩ и Израел срещу Иран продължи да се разраства в Близкия изток, търговците и анализаторите се тревожат за „Брента“, сякаш е стар приятел: „Брент“ достигна най-високата си цена от години в понеделник. По-късно през деня „Брент“ падна силно, бавно се покачи и след това отново беше съборен във вторник. Горкият „Брент“. Наистина е преживял тежки времена напоследък.

За тези, които нямат навика да следят петролните пазари или търговията със стоки, „Брент“ или Brent crude обикновено се отнася до бенчмарка за цената на суровия петрол, най-широко използван от купувачи и продавачи по целия свят. Брент, който определя цената на по-голямата част от търгувания петрол в света, се счита за глобален стандарт; West Texas Intermediate, или WTI, е друг бенчмарк, използван за американския суров петрол. Но цените на петрола са сложни, може би най-сложни. Войната в Иран само допринася за объркването.

Първо, някои осезаеми факти: Суровият петрол Брент първоначално е бил името на петрола, който Shell UK е добивал от подводното си нефтено находище Брент, съвместно предприятие с Esso, разположено край североизточното крайбрежие на Шетландските острови във Великобритания. Нефтеното находище е кръстено на „брентската гъска“ съгласно конвенцията на Shell UK да именува нефтените си находища на азбучна поредица от водоплаващи птици – Брент, открита през 1971 г., е предшествана от Auk и следвана от Cormorant, пише CNN.

Брентската гъска, известна още като brant goose или просто brant, е малка водоплаваща птица с къс врат, която посещава британските брегове през зимата. Дългогодишна, но лексикографски недоказана теория твърди, че векове преди произволната си асоциация с изкопаемите горива, птицата е била кръстена на думата „brand“, както в „firebrand“, заради опушения си цвят. Докато „brant“ е бил по-разпространеният вариант през 1500-те и 1600-те и остава такъв в САЩ, английските автори започват да избират „brent“ около края на 1700-те, според Оксфордския английски речник.

През годините петролът Брент се е превърнал в нещо по-разредено и абстрактно от добива на едно петролно находище. Когато добивът на Shell от находището Брент започва да се търгува на пазара през 80-те години на миналия век, той е полезна отправна точка за търговци и спекуланти. Произходът на петрола Брент в Северно море го прави лесен за транспортиране до Европа, Африка и Близкия изток, казва Ади Имсирович, опитен търговец на петрол и редактор на тома от 2023 г. „Суров петрол Брент: Генезис и развитие на най-важния световен петролен бенчмарк“.

Тази предвидимост и видимост са помогнали за утвърждаването на Брент като водещ световен петролен бенчмарк, казва Имсирович. Цената на други видове петрол по света се изчислява, като се вземе цената на Брент за отправна точка.

Но около 1990 г., с нарастващото търсене на суров петрол, находището Брент започна да изчерпва петрола, което ограничи търговията. По това време обаче Брент не беше просто източник на суровина за задвижване на автомобили или отопление на домове; около него се беше развил комплекс от пазари на фючърси и форвардна търговия с петрол, предоставяйки полезни инструменти за управление на риска на петролната индустрия, казва Лиз Босли, която търгува със суров петрол от 1978 г. и в момента е главен изпълнителен директор на Consilience Energy Advisory Group.

Последната от четирите платформи на находището Брент спря да работи през 2021 г. Днес, казва Босли, Брент вече не е петрол, а „търговска марка за набор от договори, датирани форварди, фючърси, суапове и опции... Това е като Кока-Кола или Пепси или нещо подобно“. Според нея, Shell, Intercontinental Exchange и S&P Global Energy управляват различни елементи от това, което съставлява пазара на Brent, въпреки че кой го контролира е предмет на дебат.

Някой, който купува танкер Брент днес, може дори да получи доставка на петрол от Западен Тексас, а не от Северно море. До 2015 г. САЩ забраняваха износа на собственото си производство на суров петрол. Когато американският суров петрол най-накрая навлезе на световния пазар, петролът от богатите находища на Пермския басейн в Тексас започна да пристига в Европа и други региони, докато петролните потоци от Северно море, които съставляват Brent, продължиха да намаляват, казва Босли.

Но в момента цената на петрола Брент се колебае по различен начин. В отговор на решението му да започне военни действия срещу Иран, Иран заплаши да атакува всеки танкер, преминаващ през Ормузкия проток, критичен маршрут, през който се транспортира една пета от световния петрол, а Наташа Бертран от CNN съобщи във вторник, че е започнал да поставя мини в пролива. Тъй като корабите не могат да преминат през водния път, резервоарите за съхранение, които захранват корабите, са задръстени и затова производителите на петрол в Персийския залив драстично забавиха производството. Спадът в доставките и страхът от предстоящи ограничения на доставките покачват цената на бензина, самолетните билети и, отдолу на всичко, на Брент.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN