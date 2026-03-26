Войната опразни моловете в Дубай и разтърси и без това окаяната луксозна индустрия

Войната предизвика криза за луксозните марки в Дубай

Разположен в подножието на най-високата сграда в света, Дубай Мол обикновено е оживено място, където богатите могат да пазаруват часовници Rolex, чанти Hermès и обувки Ferragamo. Те дори могат да похарчат 80 000 долара (около 75 000 евро) за яйце на Фаберже. Дубай се очерта като най-силният двигател на растежа на търговията на дребно в региона, пише The New York Times.

Луксозните стоки и Дубай

Половината от продажбите на луксозни стоки в Близкия изток идват от Обединените арабски емирства, а повечето от тези транзакции се извършват в Дубай, според оценки на Morgan Stanley.

Въпреки това, близо три седмици след началото на американско-израелската война с Иран , обширният мол в подножието на Бурдж Халифа видя малко клиенти. Около обяд малък брой жители носеха чанти Louis Vuitton с нови артикули и се взираха в витрините.

Повечето магазини бяха отворени, но празни. В продължение на десетилетия градът се рекламираше като безопасно, луксозно и данъчно убежище за световния елит в един бурен регион.

Как войната се отразява на Дубай

Атаки с дронове повредиха международното летище в Дубай и предизвикаха пожар в луксозния хотел Бурж Ал Араб, където една стая може да струва над 20 000 долара (около 18 800 евро) на вечер. Туризмът спря и заседналите пътници се опитваха да намерят начин да се евакуират.

Войната предизвика криза за луксозните марки в Дубай. Доклад на Bernstein Research изчислява, че продажбите на луксозни стоки в Близкия изток ще бъдат намалени наполовина през март поради рязък спад в броя на чуждестранните посетители.

„Ако войната продължи кратко, Дубай може да си върне старата слава, а това ще бъде само драскотина“, каза Лука Солка, анализатор в Bernstein в Женева.

Разкошните търговски центрове Dubai Mall и Mall of the Emirates са дом на много водещи европейски модни къщи, като Chanel, Gucci и Saint Laurent, и заедно посрещат повече от 140 милиона посетители годишно.

Главните изпълнителни директори в Европа и САЩ изразиха загриженост, че продължителна война може да застраши продажбите на луксозни стоки за милиарди долари, според източници, запознати с тяхното мислене.

„Не знаем какво ще се случи, но се надяваме, че ще е кратко“, каза пред инвеститорите по време на конферентен разговор този месец Андреа Гевара, главен изпълнителен директор на Prada, която има четири модни магазина в Дубай.

Близкият изток представлява малка част от световните продажби на луксозни стоки, но силното потребление в региона е подкрепило световния пазар на луксозни стоки, докато продажбите са стагнирали другаде в Азия и Европа през последните две години.

