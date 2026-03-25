Вносът на енергийни продукти в ЕС е намалял през 2025 г.

Най-големите партньори за вноса на петролни продукти в ЕС са били САЩ, Норвегия и Казахстан
ЕС е внесъл през 2025 г. енергийни продукти на стойност 336,7 милиарда евро, което се равнява на 723,3 милиона тона, сочат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на страницата й. В сравнение с 2024 г. вносът е намалял както по стойност (-11,1 на сто), така и по нетна маса (-0,6 на сто).
Вносът на енергийни продукти се понижава и по стойност, и по обем от 2022 г.: стойността е спаднала с 51,4 на сто от 693,4 милиарда евро, а обемът - с 14,9 на сто от 849,6 милиона тона.
При петрола е отчетен спад в сравнение с 2024 г., както в стойността на внесените петролни продукти (-17,8 на сто), така и в обема на вноса (-6,1 на сто). От друга страна втечненият газ отбелязва значително увеличение по отношение на стойността (35,2 на сто) и на обема (24,4 на сто).
Стойността на вноса се е увеличила с 3,4 на сто, а обемът е намалял с 5,3 на сто при природния газ в газообразно състояние.
През 2025 г. най-големите партньори за вноса на петролни продукти в ЕС са били САЩ (15,1 на сто), Норвегия (14,4 на сто) и Казахстан (12,7 на сто).
САЩ са били и водещия доставчик на втечнен природен газ, осигурявайки повече от половината от вноса (56 на сто), следвани от Русия (13,9 на сто) и Катар (8,9 на сто).
Норвегия е била основният партньор за природен газ в газообразно състояние, като вносът оттам достига 52,1 на сто. Следват Алжир със 17,4 на сто и Русия с 10,4 на сто.
