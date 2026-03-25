В български град откриха най-голямата писта за моторни спортове на Балканите

bTV Бизнес екип

Ето кога ще се проведат дни на отворените врати за посетители

Откриха A1 Motor Park – най-голямата писта за моторни спортове на Балканите и един от най-мащабните спортни инфраструктурни проекти, реализирани в България през последните години. Съоръжението е изградено по международните стандарти на FIA и FIM и заявява амбиции да се превърне във водеща мотоспорт дестинация в Европа.

Трасето е с дължина близо 4 километра и разполага с 15 завоя – осем леви и седем десни, както и старт-финална права от над 900 метра, която позволява достигане на скорости до 280–300 км/ч в зависимост от състезателната техника. Пистата е с постоянна широчина от 12 метра, достигаща до 15 метра в ключови участъци, и разполага с широки зони за сигурност и run-off пространства, отговарящи на най-високите изисквания за безопасност.

Едно от ключовите предимства на съоръжението е неговата гъвкавост – трасето предлага 21 различни конфигурации с дължина от 1,09 до 3,91 км. Това позволява провеждането както на международни състезания, така и на тренировки, тестове и любителски събития. Пистата е проектирана да покрива изискванията за FIA Grade 3 и FIM категория B, което отваря възможност за домакинство на състезания от ранга на Формула 3, GT3 серии, издръжливост и различни класове пистов мотоциклетен спорт.

Комплексът разполага с капацитет до 30 000 зрители, основни трибуни по старт-финалната права и зрителски зони около ключови завои. Инфраструктурата включва модерни боксове, падок, контролна кула, медицински център, ресторант, зони за симулатори и обучения, както и хеликоптерна площадка, което го превръща в цялостен център за моторни спортове и събития.

Първата обиколка на новото трасе направи българският пилот Никола Цолов, а програмата по откриването включи демонстрации на суперавтомобили, състезателни болиди, моторни изпълнения и дрифт, които показаха пълния потенциал на съоръжението.

Проектът е реализиран от „Главболгарстрой“ с партньорството на „Асарел-Медет“ за по-малко от година върху терен от около 350 декара край Самоков и село Доспей. С откриването си A1 Motor Park създава реални предпоставки България да привлече международни състезания и да се утвърди на картата на европейския мотоспорт. От 25 март до 2 април ще се проведат дни на отворените врати за посетители.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

