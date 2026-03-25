Стартъп събра 34 млн. долара, за да прави драматични сериали с AI актьори

bTV Бизнес екип

Компанията съобщава, че може да произведе едночасова серия за 20 000–40 000 долара

StoReel е стартъп, базиран в Пекин, който се фокусира върху микродрамите – кратки, епизодични серии, които се гледат основно на телефони. Компанията използва ИИ, за да създава интерактивни истории, и предлага на създатели да продуцират съдържание с виртуални персонажи и гласове. Основната част от приходите идва от САЩ, но StoReel присъства и на други пазари. Наскоро компанията обяви, че е набрала 34 млн. долара финансиране, включително 9 млн. долара първоначален капитал от Play Ventures и 25 млн. долара за привличане на потребители, предава Business Insider

Микродрамите набират популярност заради краткия си формат и лесната консумация на мобилни устройства. StoReel твърди, че AI позволява създаването на серии по-евтино и с разнообразни жанрове като LGBTQ+, научна фантастика и фентъзи. Платформата включва функции, които позволяват на потребителите да взаимодействат с героите, правейки съдържанието по-ангажиращо.

Компанията съобщава, че може да произведе едночасова серия за 20 000–40 000 долара, което е значително по-малко от средната цена за традиционни микродрами с актьори – около 150 000–200 000 долара. Инвестициите на StoReel отиват за творческо развитие, AI инструменти и изчислителни ресурси, като целта е създателите сами да продуцират съдържание с помощта на платформата.

StoReel привлича нови творци, включително млади завършили киноучилища, като им предлага минимална гаранция или около 50% от приходите от абонаменти. Потребителите могат да гледат епизоди срещу абонамент – 29,99 долара седмично или 239,99 долара годишно за неограничено гледане. Когато StoReel финансира съдържанието, често притежава интелектуалната собственост, но в дългосрочен план компанията планира творците сами да имат права върху своите произведения.

Meta унищожи Метавселената. Компанията загуби 80 млрд. долара

Според основателите микродрамите са идеални за AI, тъй като са кратки, итеративни и с голям обем. StoReel вече е публикувал 59 серии, сред които „Brothers By Chance, Lovers By Choice“, а платформата позволява на потребителите да общуват с AI персонажи и други фенове, което повишава задържането и ангажираността.

StoReel позиционира своя модел като „създател + ИИ“, предлагащ бързо производство на съдържание при значително по-ниски разходи. Компанията използва шаблони и инструменти, които ускоряват процеса и позволяват на създателите да публикуват, тестват и монетизират сериите. Платформата е доказала своя потенциал в Китай, където пазарът на микродрами се очаква да достигне 20 млрд. долара до 2030 г., а глобалният пазар извън Китай вече е значителен, което показва голям потенциал за растеж.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата