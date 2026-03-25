Стартъп събра 34 млн. долара, за да прави драматични сериали с AI актьори

Компанията съобщава, че може да произведе едночасова серия за 20 000–40 000 долара

StoReel е стартъп, базиран в Пекин, който се фокусира върху микродрамите – кратки, епизодични серии, които се гледат основно на телефони. Компанията използва ИИ, за да създава интерактивни истории, и предлага на създатели да продуцират съдържание с виртуални персонажи и гласове. Основната част от приходите идва от САЩ, но StoReel присъства и на други пазари. Наскоро компанията обяви, че е набрала 34 млн. долара финансиране, включително 9 млн. долара първоначален капитал от Play Ventures и 25 млн. долара за привличане на потребители, предава Business Insider.

Микродрамите набират популярност заради краткия си формат и лесната консумация на мобилни устройства. StoReel твърди, че AI позволява създаването на серии по-евтино и с разнообразни жанрове като LGBTQ+, научна фантастика и фентъзи. Платформата включва функции, които позволяват на потребителите да взаимодействат с героите, правейки съдържанието по-ангажиращо.

Компанията съобщава, че може да произведе едночасова серия за 20 000–40 000 долара, което е значително по-малко от средната цена за традиционни микродрами с актьори – около 150 000–200 000 долара. Инвестициите на StoReel отиват за творческо развитие, AI инструменти и изчислителни ресурси, като целта е създателите сами да продуцират съдържание с помощта на платформата.

StoReel привлича нови творци, включително млади завършили киноучилища, като им предлага минимална гаранция или около 50% от приходите от абонаменти. Потребителите могат да гледат епизоди срещу абонамент – 29,99 долара седмично или 239,99 долара годишно за неограничено гледане. Когато StoReel финансира съдържанието, често притежава интелектуалната собственост, но в дългосрочен план компанията планира творците сами да имат права върху своите произведения.

Според основателите микродрамите са идеални за AI, тъй като са кратки, итеративни и с голям обем. StoReel вече е публикувал 59 серии, сред които „Brothers By Chance, Lovers By Choice“, а платформата позволява на потребителите да общуват с AI персонажи и други фенове, което повишава задържането и ангажираността.

StoReel позиционира своя модел като „създател + ИИ“, предлагащ бързо производство на съдържание при значително по-ниски разходи. Компанията използва шаблони и инструменти, които ускоряват процеса и позволяват на създателите да публикуват, тестват и монетизират сериите. Платформата е доказала своя потенциал в Китай, където пазарът на микродрами се очаква да достигне 20 млрд. долара до 2030 г., а глобалният пазар извън Китай вече е значителен, което показва голям потенциал за растеж.

