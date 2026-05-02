Венеция бавно потъва: Ще трябва ли градът да се мести?

Градът е пример за това как културното наследство е заплашено от климатичните промени

Венеция се намира само малко над нивото на морското равнище, а то се повишава. Днес то е с около 30 сантиметра по-високо, отколкото преди 150 години. От няколко години насам организацията MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) предпазва лагунния град от наводнения с помощта на защитна система срещу бурни приливи, която разполага с подвижни шлюзове на входовете на лагуната - те се затварят при опасност от наводнение, пише DW.

Повишаването на морското равнище е огромен проблем

Създаването на тази сложна система струваше на Венеция около шест милиарда евро. Всяко вдигане и сваляне на подвижните бариери е на стойност около 200 хиляди евро. Ако системата спре да предотвратява наводнения обаче, Венеция ще е изправена пред много по-високи разходи, пише АРД. Експертът Пиеро Лионело от Университета в Саленто предупреждава в ново проучване, че Венеция не може да бъде предпазена дългосрочно, ако нивото на морето продължава да се вдига.

Океанографката Корина Шрум потвърждава, че морското равнище не спира да се повишава. Ако климатичните промени продължават да се развиват със същите темпове, както досега, до края на този век морското равнище може да е на около метър по-високо от сегашното в Европа. Изследователката, която разработва системи за анализ на океаните и бреговете, казва, че трябва много внимателно да се следи покачването на морското равнище. “Трябва да сме подготвени”, коментира тя пред АРД.

Венеция потъва

Има и друг проблем - както много други крайбрежни градове по света, Венеция потъва. Градът в лагуната е разположен на няколко острова върху блатиста почва от тиня и пясък. Тъй като се извлича прекалено много подпочвена вода, земята пропада под тежестта на сградите, обяснява АРД.

За последните сто години Венеция е потънала с над 20 сантиметра. Джакарта, например, е в подобно положение - тя е построена върху алувиална почва и някои части на града потъват още по-бързо – с до 25 сантиметра годишно. В началото на този век там беше построена бетонна стена, която да пази града, но скоро стана ясно, че това няма да е достатъчно. Затова индонезийското правителство сега работи по нов план - да премести столицата на остров Борнео и да я кръсти Нусантара. Засега не е ясно дали марката ще излезе успешна, но новият градът вече се строи.

Авторите на проучването за заплахите, пред които е изправена Венеция, смятат, че такъв сценарий е възможен и за италианския град, макар и в по-далечното бъдеще. Евентуално преместване на града ще стане наложително, ако морското равнище се повиши с над 4,5 метра, което изследователите смятат, че ще стане през 2300 година. Потенциалното местене на Венеция би струвало около 100 млрд. евро.

Модерни технологии срещу наводненията

Когато става въпрос за високотехнологична защита от наводнения, Нидерландия е пример за подражание, пише АРД. Страната има богат опит в управлението на наводненията. Повече от една четвърт от територията й се намира под морското равнище. Нидерландците неведнъж са били принудени да се приспособят към повишаващото се морско равнище, като непрекъснато усъвършенстват дигите и съоръженията по делтите, попълват пясъка по крайбрежието и иновативно управляват водите. Изследователката Корина Шрум твърди, че Нидерландия е способна да се адаптира към повишаване на морското ниво с около четири-пет метра.

Венеция все още може да се защитава от заплахата от наводнения чрез технически иновации. Според проучването Венеция би могла да бъде защитена например чрез пръстеновидни диги, които отделят центъра на града от останалата част на лагуната. Цената им е до 4,5 млрд. евро, пише АРД. Затварянето на лагуната с голяма язовирна стена - с приблизителна стойност над 30 млрд. евро, също би било възможно – но би имало сериозни последствия за екосистемата. Причината е, че отпадните води на града могат да се вливат във вътрешното море само чрез обмена на вода между лагуната и морето.

Все още има алтернативни варианти

Корина Шрум не споделя най-песимистичния сценарий за преместване на Венеция. Тя твърди, че все още е невъзможно да се предвидят всички фактори, влияещи върху икономическото, технологичното и демографското развитие: “Това, което ми се стори обнадеждаващо в проучването, е, че все още има много алтернативни варианти на изместването на Венеция – варианти, които, разбира се, не са евтини и имат своите предимства и недостатъци. Но може да се направи много”, казва експертката. Тя счита, че е по-важно да се насърчава устойчивото градско развитие и да се изграждат шлюзове или дренажни системи в крайбрежните градове.

Венеция е пример за това как екосистемите и културното наследство са заплашени от последиците от климатичните промени и бездействието по този въпрос. Въпросът вече не е дали морското равнище ще се покачи, а доколко са подготвени за това градове като италианската перла в лагуната.

