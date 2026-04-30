×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Последвайте ни
Компания, която ще произвежда летящи коли, влиза в България (ВИДЕО)

bTV Бизнес екип

Тя вече оперира в около 60 държави

Китайският производител на електромобили Xpeng официално навлиза на българския пазар чрез партньорство с Българска автомобилна индустрия (БАИ), която ще бъде негов дистрибутор у нас, предаде "Капитал".

Официалната премиера на марката ще се състои на 18 юни в Hyatt Regency Sofia, където ще бъдат представени първите три модела за българския пазар – G9, G6 и P7+. По време на събитието ще бъде показан и хуманоидният робот IRON – част от по-широката стратегия на компанията за развитие на т.нар. Physical AI.

Партньорството между БАИ и Xpeng е договорено в централата на компанията в китайския град Guangzhou и бележи навлизането на една от най-бързо развиващите се технологични автомобилни марки в Европа. Компанията планира изграждане на търговска и сервизна мрежа в България, както и постепенно разширяване на присъствието си на местния пазар.

След Paradise Tower: Строим ли нов 75-метров небостъргач в

Трите модела, които ще дебютират у нас, са базирани на 800V архитектура и поддържат ултрабързо зареждане – от 10% до 80% за около 12 минути при съвместими станции. Флагманът G9 предлага пробег до 585 км по WLTP и е сред най-продаваните китайски електрически SUV модели в Европа, докато G6 и P7+ са насочени съответно към сегмента на спортните SUV купета и електрическите седани с фокус върху софтуер и изкуствен интелект.

Навлизането на Xpeng в България е част от по-широката глобална експанзия на компанията. Тя вече оперира в около 60 държави извън Китай и цели в следващите години над половината от приходите ѝ да идват от международни пазари.

Паралелно с разширяването си, компанията инвестира активно и в нови технологии. Xpeng планира да започне масово производство на т.нар. „летящи“ автомобили още през 2027 г., както и на хуманоидни роботи в края на 2026 г., съобщава Reuters, цитирайки президента на компанията Brian Gu.

Изграждат нов индустриален парк за 7,6 млн. евро у нас - ще обхване над 300 декара

По думите му, роботиката има потенциал да се превърне в по-голям бизнес от автомобилния в рамките на следващите 10 до 20 години, тъй като приложенията на хуманоидните роботи в ежедневието ще се разширяват. Компанията вече разработва и роботаксита, като тестове се очаква да започнат в Китай, а впоследствие и на международни пазари.

С това Xpeng се позиционира не просто като автомобилен производител, а като технологична компания, насочена към бъдещето на мобилността и изкуствения интелект.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата