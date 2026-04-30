Компания, която ще произвежда летящи коли, влиза в България (ВИДЕО)

Тя вече оперира в около 60 държави

Китайският производител на електромобили Xpeng официално навлиза на българския пазар чрез партньорство с Българска автомобилна индустрия (БАИ), която ще бъде негов дистрибутор у нас, предаде "Капитал".

Официалната премиера на марката ще се състои на 18 юни в Hyatt Regency Sofia, където ще бъдат представени първите три модела за българския пазар – G9, G6 и P7+. По време на събитието ще бъде показан и хуманоидният робот IRON – част от по-широката стратегия на компанията за развитие на т.нар. Physical AI.

Партньорството между БАИ и Xpeng е договорено в централата на компанията в китайския град Guangzhou и бележи навлизането на една от най-бързо развиващите се технологични автомобилни марки в Европа. Компанията планира изграждане на търговска и сервизна мрежа в България, както и постепенно разширяване на присъствието си на местния пазар.

Трите модела, които ще дебютират у нас, са базирани на 800V архитектура и поддържат ултрабързо зареждане – от 10% до 80% за около 12 минути при съвместими станции. Флагманът G9 предлага пробег до 585 км по WLTP и е сред най-продаваните китайски електрически SUV модели в Европа, докато G6 и P7+ са насочени съответно към сегмента на спортните SUV купета и електрическите седани с фокус върху софтуер и изкуствен интелект.

Навлизането на Xpeng в България е част от по-широката глобална експанзия на компанията. Тя вече оперира в около 60 държави извън Китай и цели в следващите години над половината от приходите ѝ да идват от международни пазари.

Паралелно с разширяването си, компанията инвестира активно и в нови технологии. Xpeng планира да започне масово производство на т.нар. „летящи“ автомобили още през 2027 г., както и на хуманоидни роботи в края на 2026 г., съобщава Reuters, цитирайки президента на компанията Brian Gu.

По думите му, роботиката има потенциал да се превърне в по-голям бизнес от автомобилния в рамките на следващите 10 до 20 години, тъй като приложенията на хуманоидните роботи в ежедневието ще се разширяват. Компанията вече разработва и роботаксита, като тестове се очаква да започнат в Китай, а впоследствие и на международни пазари.

С това Xpeng се позиционира не просто като автомобилен производител, а като технологична компания, насочена към бъдещето на мобилността и изкуствения интелект.

