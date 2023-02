Вече може да нощувате в жълта подводница, посветена на The Beatles

Вижте колко струва нощувката в това интересно място

"We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine", помните ли тази песен на? Е, жълтата подводница оживява в място за преспиване.

Airbnb е пълен със странни и прекрасни жилища под наем, от апартаменти в холандски пристанищни кранове до горски оазиси в Бразилия със собствени частни водопади. И ето още един странен дом: жълта подводница на тема Beatles в Нова Зеландия, в която всъщност можете да останете.

Жълтата подводница никога не е била истинска подводница (очевидно е била изработена от парчета стар силоз за зърно, хидромасажна вана и доилен навес), но много прилича на истинска подводница. Влизайки през рампа/кей, има преградна врата, илюминатори и нещо като камбуз.

Цялото жилище под наем е изпъстрено с препратки към морските пътувания и Beatles, от салона на тема стиймпънк и манекен, който донякъде прилича на Джон Ленън, до раиран моряшки декор. Плюс това, то е много по-голямо, отколкото изглежда- жълтата подводница побира четирима гости и има място за подходяща кухня и баня.

Всичко това може да се намери в тиха селска речна долина близо до село Мартън на северния остров на Нова Зеландия. Намира се на около половин час път с кола от градовете Палмерстън Норт и Уангануи и на около два часа с кола от Уелингтън.

Цените за Yellow Submarine започват от 126 долара на вечер.