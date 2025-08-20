Компенсации за ток през юли – ето какви са сумите

Те са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за месец юли 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електроенергия от крайните снабдители, съобщиха от пресцентъра на регулатора. Това е част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, заложен в промените на Закона за енергетиката, в сила от 1 юли 2025 г.

За периода от 1 до 31 юли 2025 г. компенсациите са определени в размер на: "Електрохолд Продажби" ЕАД - 49,50 лв./мегаватчас (MWh), без ДДС; "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД - 49,60 лв./MWh (без ДДС); "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД - 49,61 лв./MWh (без ДДС); "ЕСП Златни пясъци" ООД - 72,05 лв./MWh (без ДДС).

От регулатора припомнят, че компенсациите се определят като разлика между среднопретеглената цена на закупените количества на борсовия пазар на електрическа енергия от дружествата и определената с решение на КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 мегаватчас от друга.

Комисията прилага и специални корекционни механизми, с които цели да предотврати възможни злоупотреби от страна на енергийните дружества, припомня БТА.

