Възстановено е движението на петрол по тръбопровода "Дружба" след атаки с дронове

Украйна засилва все повече ударите си по руската енергийна инфраструктура

Петрол отново тече към Унгария и Словакия през тръбопровода "Дружба", съобщиха представители и на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките, предаде Reuters..

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл. За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

"Потокът на петрол към Словакия в момента е в щатен режим. В следващите дни ще имаме по-ясна информация дали ще има промени в графика на доставките за месеца. Все пак вярвам, че предвид бързото възстановяване на потока през "Дружба" влиянието би било минимално", заяви министърът на икономиката на Словакия Дениса Сакова.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също потвърди, че потокът на петрол към страната му е възстановен.

"Тъкмо благодарих на руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин за бързото коригиране на щетите от нападението", заяви министърът в социалната мрежа Фейсбук.

Унгарската петролна компания "Модяр Олай" (МОЛ) съобщи, че по време на прекъсването не е имало проблеми с производството на гориво.

Потокът от петрол през построения от Съветския съюз петролопровод "Дружба" също беше за кратко спрян през март след украинска атака срещу измервателна станция.

