1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
Последвайте ни
1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
Свят Възстановено е движението на петрол по тръбопровода "Дружба" след атаки с дронове

Възстановено е движението на петрол по тръбопровода "Дружба" след атаки с дронове

bTV Бизнес екип

Украйна засилва все повече ударите си по руската енергийна инфраструктура

Петрол отново тече към Унгария и Словакия през тръбопровода "Дружба", съобщиха представители и на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките, предаде Reuters..

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл. За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

Българите са изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв

"Потокът на петрол към Словакия в момента е в щатен режим. В следващите дни ще имаме по-ясна информация дали ще има промени в графика на доставките за месеца. Все пак вярвам, че предвид бързото възстановяване на потока през "Дружба" влиянието би било минимално", заяви министърът на икономиката на Словакия Дениса Сакова.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също потвърди, че потокът на петрол към страната му е възстановен.

"Тъкмо благодарих на руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин за бързото коригиране на щетите от нападението", заяви министърът в социалната мрежа Фейсбук.

Цифровото евро: Защо е необходимо и как ще работи?

Унгарската петролна компания "Модяр Олай" (МОЛ) съобщи, че по време на прекъсването не е имало проблеми с производството на гориво.

Потокът от петрол през построения от Съветския съюз петролопровод "Дружба" също беше за кратко спрян през март след украинска атака срещу измервателна станция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата