Българите са изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв

Половината от заемите вече са с матуритет над 5 години

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в небанково кредитиране, достигат 7,065 млрд. лв. към края на юни 2025 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ), цитирани от БТА. Това представлява около 3,2% от прогнозния БВП на страната. За сравнение, година по-рано, през юни 2024 г., сумата е била 6,014 млрд. лв.

Така кредитните вземания бележат ръст от 17,5% на годишна база (1,052 млрд. лв.) и увеличение с 3,7% (249,1 млн. лв.) спрямо края на март 2025 г.

Продажби и покупки на кредити

Движението в обемите се влияе и от продажбата на кредити. За последните 12 месеца са продадени кредити за 179,8 млн. лв., докато закупените са едва 3,6 млн. лв. Само през второто тримесечие продажбите възлизат на 46 млн. лв., а покупките – едва 0,2 млн. лв.

По срокове дългосрочните кредити водят

Структурата на вземанията показва ясно предпочитание към по-дългосрочно финансиране:

Над 5 години: 3,418 млрд. лв. (+21,7% за година, +5,8% спрямо март). Делът им в общия портфейл достига 48,4%.

От 1 до 5 години: 1,471 млрд. лв. (+12,3% на годишна база, +0,7% спрямо март).

До 1 година: 1,649 млрд. лв. (+10,6% за година, +4,6% спрямо март).

Към края на юни обемът на необслужваните кредити е 526,8 млн. лв.. Това е увеличение с 30,3% спрямо същия месец на 2024 г., но намаление с 3,9% спрямо март 2025 г.

Домакинствата теглят повече

Вземанията от домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), достигат 4,875 млрд. лв. (+19,1% за година, +4,3% спрямо март). Делът им в общия обем на кредитите нараства до 70,5%.

При нефинансовите предприятия кредитите са 1,806 млрд. лв., което е ръст от 12% на годишна база, но делът им намалява до 26,1% от общите вземания.

Видове кредити

В рамките на кредитите за домакинства:

Потребителски кредити: 4,719 млрд. лв. (+18,1% за година, +4,4% спрямо март). Делът им остава доминиращ – 96,8%.

Жилищни кредити: едва 15,3 млн. лв., като бележат спад от 14,7% както спрямо юни 2024 г., така и спрямо март 2025 г. Делът им се свива до 0,3%.

Други кредити: 141,2 млн. лв. – впечатляващ ръст от 77,2% за година. Делът им вече е 2,9%.

Какво означават данните?

Картината показва, че българските домакинства все по-често разчитат на небанкови кредити, най-вече потребителски. В същото време фирмите запазват стабилно търсене, но делът им в общата структура намалява.

Тревожен сигнал е ръстът на необслужваните кредити на годишна база, което може да подсказва за нарастващи финансови затруднения на част от кредитополучателите. От друга страна, спадът спрямо март е знак за известно стабилизиране.

