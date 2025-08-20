Цифровото евро: Защо е необходимо и как ще работи?

Все още ли кешът е крал в Европа?

В рамките на еврозоната все повече хора плащат с карти, смартфони и приложения, докато банкнотите и монетите постепенно отстъпват. Делът на плащанията в брой се сви от 68% през 2019 г. до 40% през 2024 г. по обем, а по стойност – от 40% до 24%, съобщава Euronews.

„Основната причина да въведем цифрово евро е да съхраним ползите от кеша в дигиталната ера“, заяви Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), в реч през юли.

Какво отличава кеша?

Физическите пари са прости, анонимни и общоприети. Не е необходима банкова сметка, няма такси, а историята на плащанията остава при потребителя. Повечето дигитални транзакции обаче преминават през частни мрежи, които събират данни, начисляват такси и могат да изключат необслужвани или по-малко технически грамотни лица. „Празнината от отстъпващата роля на кеша в Европа се запълва от неевропейски решения за разплащане“, предупреди Чиполоне.

Защо гражданите се нуждаят от цифрова форма на пари?

Без дигитално евро централната банка рискува да изгуби пряката си връзка с ежедневните транзакции на хората. Според ЕЦБ това ограничава конкуренцията, намалява устойчивостта на финансовата система и подкопава монетарния суверенитет. Една публична дигитална валута би осигурила безплатна, широко приета и неутрална инфраструктура, която защитава избора на потребителите.

Въпреки тенденцията към електронни плащания, почти 30% от малките и средни предприятия в еврозоната предпочитат кеш, сочат данни на Goldman Sachs. В Австрия този дял надхвърля 50%, а в Италия – близо 40%. Според икономиста Филипо Тадей „липсата на стандартизирана платформа, базирана на цифровото евро, рискува частните и чуждите системи да доминират, което прави централните пари по-малко релевантни“.

Как ще функционира цифровото евро?

Потребителите ще имат достъп чрез дигитален портфейл, предоставен от банката им или публичен орган. Плащанията ще бъдат незабавни, без такси и възможни както онлайн, така и офлайн – дори без интернет връзка, пише Euronews. Средствата ще се зареждат от банкова сметка или в брой, а лимити ще ограничават големи прехвърляния от депозити. ЕЦБ няма да следи индивидуалните покупки; за офлайн транзакции се предвижда пълна поверителност.

Кога може да бъде въведено?

ЕЦБ е в подготвителна фаза до октомври 2025 г., след което Управителният съвет ще реши дали да премине към развитие на проекта. Ако получи зелена светлина, въвеждането се очаква между 2027 и 2029 г. „Надяваме се всички политически и правни решения да са готови в началото на следващата година“, каза Чиполоне през май. Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел смята, че 2028–2029 г. е по-вероятен хоризонт.

Ще измести ли цифровото евро долара?

ЕЦБ подчертава, че новата валута няма геополитически цели. „Това е инструмент за търговия на дребно, предназначен за европейците, не за международни резерви“, коментира Чиполоне. Според Международния валутен фонд еврото държи 20,06% от глобалните резерви през първото тримесечие на 2025 г., далеч от 53-процентния дял на долара. Дигиталното евро може да укрепи единичната валута вътре в Европа, но не е проектирано да бъде глобален резервен актив.

Какво е дъното?

Цифровото евро цели да гарантира достъпа на европейците до публични пари в дигитална среда, да защити поверителността, да насърчи финансовото приобщаване и да обезпечи бъдещата устойчивост на единната валута.

„Ако не предоставим дигитален еквивалент, ролята на кеша ще бъде значително намалена“, предупреди Чиполоне.

„Ако не действаме, няма да изпълним отговорността си като централна банка към хората, на които служим.“

