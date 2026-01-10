В този град всички живеят под един покрив

Ето кой е той

Представете си, че живеете в една и съща сграда с почти всички хора от вашия град. В малкото градче Уитиър в щата Аляска това е напълно реална ситуация. Населението му е около 300 души, а по-голямата част от тях обитават 14-етажна сграда – Begich Towers.

През 2015 г. всички жители са живели под този покрив, а към 2023 г. около 85% от населението продължава да живее там. В сградата има болница, училище, полицейски участък, хранителен магазин, църква, поща и местна администрация. Всички пространства са свързани с вътрешни коридори, което позволява придвижване без излизане навън.

Причината за този необичаен начин на живот е суровият климат и изолираната локация, пише New York Post. През голяма част от годината Уитиър е изложен на силни ветрове, обилен сняг и минусови температури, а достъпът до града е силно ограничен. Концентрирането на почти цялото население в една сграда позволява хората да се придвижват, да работят и да ползват основни услуги, без да излизат навън в тежките зимни условия.

Уитиър се намира на около час и половина път югозападно от Анкъридж и е достъпен само през тунел под ледник или по море. До преди 15 години през зимата градът е можел да бъде достигнат единствено с влак, а по-късно стар железопътен тунел от Втората световна война е преустроен и за автомобилен трафик.

Животът в града е подчинен на графика на тунела – преминаването с автомобили е възможно само веднъж на час във всяка посока, а след 22:30 ч. тунелът затваря.

„Самата идея един град да живее под един покрив буди голямо любопитство“, разказва учителката Ерика Фицджералд, живяла в Уитиър пет години. По думите й първоначалната реакция на външните хора е недоумение, което бързо се превръща в интерес.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN