BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1664 BGN
Петрол
60.89 $/барел
Bitcoin
$93,777.7
Последвайте ни
1 USD
1.1664 BGN
Петрол
60.89 $/барел
Bitcoin
$93,777.7
Финанси Идва ли краят на плащанията в брой в Германия?

Идва ли краят на плащанията в брой в Германия?

bTV Бизнес екип

Търговците и доставчиците на услуги предлагат плащания в брой и с карта

2025 г. се оказва повратна точка за Германия. Страната дълго време се свързва с плащания в брой, но днес вече се превръща в държава на картовите разплащания. Данните, събрани както от изследователския институт EHI, така и от Бундесбанк на касите, показват ясно, че през 2025 г. за първи път повече хора плащат с карта, отколкото в брой. Същото потвърждава и проучване на института Аленсбах“ за платежното и потребителското поведение за първи път от началото на изследванията през 2006 г. картовите плащания надвишават плащанията в брой.

Снимка: iStock

Причините за тази промяна са многобройни. Пандемията от Ковид-19 накара дори най-упоритите противници на картите да приемат безконтактното плащане. Плащанията с мобилен телефон вече са лесни и масово разпространени. Търговците също оценяват предимствата по-малко работа с пари в брой и по-бързо обслужване на клиентите, пише БГНЕС.

Често се чуват клишета като Само кешът е истински“ или Кешът е свобода“. Реалността обаче е различна: почти всеки магазин продължава да приема и плащания в брой. Промяната не ограничава свободата, а я разширява, позволявайки на потребителите сами да решат как да платят, вместо да бъдат ограничавани до банкноти и монети.

В този контекст решението на управляващата коалиция да въведе задължение за картово плащане търговците и доставчиците на услуги да предлагат, наред с кеша, и дигитална опция изглежда логично. Организации като Германската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Dehoga, които продължават да се противопоставят, все повече изглеждат изостанали спрямо времето.

Този град дава до 400 000 евро, за да привлече нови жители

Често се посочва, че при малки суми разходите за картови плащания са високи. Това е вярно, особено ако някои регионални банки начисляват по-високи такси. Все пак, ако търговецът не сравнява условията на различните доставчици на терминали, това не трябва да тежи на потребителите и не може да служи като оправдание за отказ от картови плащания.

През 2026 г. търговците трябва да могат напълно да предлагат евтини и достъпни картови разплащания. В крайна сметка от по-голямото разнообразие на опции печелят както бизнесът, така и потребителите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата