Идва ли краят на плащанията в брой в Германия?

Търговците и доставчиците на услуги предлагат плащания в брой и с карта

2025 г. се оказва повратна точка за Германия. Страната дълго време се свързва с плащания в брой, но днес вече се превръща в държава на картовите разплащания. Данните, събрани както от изследователския институт EHI, така и от Бундесбанк на касите, показват ясно, че през 2025 г. за първи път повече хора плащат с карта, отколкото в брой. Същото потвърждава и проучване на института „Аленсбах“ за платежното и потребителското поведение – за първи път от началото на изследванията през 2006 г. картовите плащания надвишават плащанията в брой.

Снимка: iStock

Причините за тази промяна са многобройни. Пандемията от Ковид-19 накара дори най-упоритите противници на картите да приемат безконтактното плащане. Плащанията с мобилен телефон вече са лесни и масово разпространени. Търговците също оценяват предимствата – по-малко работа с пари в брой и по-бързо обслужване на клиентите, пише БГНЕС.

Често се чуват клишета като „Само кешът е истински“ или „Кешът е свобода“. Реалността обаче е различна: почти всеки магазин продължава да приема и плащания в брой. Промяната не ограничава свободата, а я разширява, позволявайки на потребителите сами да решат как да платят, вместо да бъдат ограничавани до банкноти и монети.

В този контекст решението на управляващата коалиция да въведе задължение за картово плащане – търговците и доставчиците на услуги да предлагат, наред с кеша, и дигитална опция – изглежда логично. Организации като Германската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Dehoga, които продължават да се противопоставят, все повече изглеждат изостанали спрямо времето.

Често се посочва, че при малки суми разходите за картови плащания са високи. Това е вярно, особено ако някои регионални банки начисляват по-високи такси. Все пак, ако търговецът не сравнява условията на различните доставчици на терминали, това не трябва да тежи на потребителите и не може да служи като оправдание за отказ от картови плащания.

През 2026 г. търговците трябва да могат напълно да предлагат евтини и достъпни картови разплащания. В крайна сметка от по-голямото разнообразие на опции печелят както бизнесът, така и потребителите.

