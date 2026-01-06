Това е единствената страна в ЕС, която няма правно задължение да приеме еврото

Ето коя е тя

Въпросът дали Дания трябва да приеме еврото от години е сред най-дискутираните теми в страната. Въпреки че е пълноправен член на Европейския съюз, Дания е сред малкото държави, които не използват единната европейска валута. След излизането на Великобритания от ЕС тя остава единствената страна в Съюза, която няма правно задължение да приеме еврото, като евентуално присъединяване към еврозоната може да стане само след одобрение чрез национален референдум.

Вместо еврото страната използва датската крона, чийто курс е обвързан с единната валута чрез Европейския валутен механизъм ERM II. Това осигурява висока степен на валутна стабилност, като кроната се движи в много тесни граници спрямо еврото, въпреки че Дания формално остава извън еврозоната.

Причините за този специален статут се коренят в поредица от национални референдуми. През 1992 г. датските избиратели отхвърлят Договора от Маастрихт – основополагащият документ на Европейския съюз, който предвижда и създаването на единна валута. Вотът е изключително оспорван, а резултатът принуждава датските власти да договорят редица изключения, сред които и освобождаване от правното задължение за участие в паричния съюз. Впоследствие Дания се присъединява към ЕС, но при специални условия.

Темата за еврото отново излиза на преден план през 2000 г., когато в страната е проведен втори референдум, този път конкретно за приемането на единната валута. И тогава мнозинството от гласувалите се обявява против, с което окончателно се затвърждава решението Дания да запази националната си валута и статута си извън еврозоната.

Въпреки това страната участва активно в ERM II – механизъм, който на практика изисква стриктно следване на паричната политика на еврозоната. Поддръжниците на еврото често изтъкват именно този факт, аргументирайки се, че Дания вече е силно обвързана с решенията на Европейската централна банка, без да има право на глас при тяхното формиране. Според тях пълното членство в еврозоната би донесло по-ниски транзакционни разходи, по-голяма ценова прозрачност и по-силно влияние върху управлението на валутата.

От другата страна на дебата стоят аргументите за запазване на датската крона. Критиците на еврото подчертават, че липсата на правно задължение за приемането му осигурява важна степен на гъвкавост при икономически сътресения. Те посочват, че при необходимост страната би могла да се отклони от фиксирания валутен режим и да води самостоятелна парична политика – възможност, която би била загубена при членство в еврозоната.

Обществените нагласи в Дания през годините се променят, но след дълговата криза в еврозоната през 2010 г. подкрепата за въвеждането на еврото чувствително отслабва. Социологическите проучвания показват, че към момента няма ясно мнозинство в подкрепа на присъединяване към еврозоната, което прави провеждането на нов референдум малко вероятно в близко бъдеще.

