В тази европейска страна услугата „съпруг за час“ се превръща в масово явление

Сериозният демографски дисбаланс между мъжете и жените в Латвия поражда необичаен социален и икономически феномен – все повече жени прибягват до услугата „съпруг за час“, за да получат помощ с ремонти и домакинска работа, традиционно приемани за „мъжка“ дейност.

Данни на Eurostat показват, че в балтийската държава жените са с 15,5 процента повече от мъжете – три пъти над средното ниво за Европейския съюз, пише Biznis Kurir. Според World Atlas разликата става още по-драстична във възрастовата група над 65 години, където жените са два пъти повече от мъжете.

В резултат не само подходящите партньори стават все по-трудни за намиране, но и майсторите за дребни ремонти се оказват все по-дефицитни.

Дания, която работи по различни фестивали в страната, разказва пред британския таблоид The Sun, че в професионалната й среда мъжете са почти изчезващ вид.

„Няма нищо лошо в това, че сме повече жени, но заради баланса ми се иска да има и повече мъже – поне за малко флирт или разговор“, споделя тя. Нейната приятелка Зане допълва, че много от познатите й вече са напуснали страната и са намерили партньори в чужбина.

За да компенсират липсата на мъже и недостига на свободни майстори, хиляди латвийки разчитат на специализирани онлайн платформи, които предлагат услугата „мъж за час“. Срещу сравнително скромни суми клиентите могат да наемат помощ за ВиК ремонти, дърводелски дейности, монтаж на телевизори, поставяне на пердета, боядисване и различни дребни поправки. Поръчките се правят онлайн или по телефона, а в много случаи майсторът пристига в рамките на един час. Услугата е изцяло професионална – без лични ангажименти и без романтични очаквания.

Според експерти основната причина за тежкия демографски дисбаланс е по-кратката средна продължителност на живота при мъжете, свързана с по-нездравословен начин на живот. По данни на „World Atlas“ 31 процента от мъжете пушат, срещу едва 10 процента от жените, а 62 процента от тях са с наднормено тегло, при 57 процента при жените. Тези фактори водят до значително по-висока смъртност сред мъжкото население и допринасят за задълбочаването на демографската криза.

