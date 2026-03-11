Ще има ли великденски добавки за пенсионерите?

Тази година има два вида добавки

Служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро в зависимост от размера на тяхната пенсия като великденска добавка, пише БТА.

Снимка: iStock

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсацията към тях е до 390,63 евро. Колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г.

Вторият вид надбавка е 20 евро и ще е за пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към е тях е от 390,64 евро до 620,20 евро, тоест до размера на минимаалната работна заплата за настоящата годиина.

Минималната пенсия за осиигурителен стаж и възраст е 322,37 евро. Хората на минимална пенсия ще получат по 50 евро.

Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет - избори по правилата, заяви Гюров в началото на заседанието на Министерския съвет. Той увери, че от "ден 1" финансовият министър, министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

По думите на премиера великденските добавки не са политически жест. Служебният министър-председател призовава политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е най-вече държавност и преди всичко човечност, каза премиерът.

