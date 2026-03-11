×

БГ Бизнес Ще има ли великденски добавки за пенсионерите?

Ще има ли великденски добавки за пенсионерите?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Тази година има два вида добавки

Служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро в зависимост от размера на тяхната пенсия като великденска добавка, пише БТА.

Два вида добавки

Снимка: iStock

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсацията към тях е до 390,63 евро. Колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г.

Вторият вид надбавка е 20 евро и ще е за пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към е тях е от 390,64 евро до 620,20 евро, тоест до размера на минимаалната работна заплата за настоящата годиина.

Минималната пенсия за осиигурителен стаж и възраст е 322,37 евро. Хората на минимална пенсия ще получат по 50 евро.

Ето кога започва изплащането на пенсиите през март

Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет - избори по правилата, заяви Гюров в началото на заседанието на Министерския съвет. Той увери, че от "ден 1" финансовият министър, министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

По думите на премиера великденските добавки не са политически жест. Служебният министър-председател призовава политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е най-вече държавност и преди всичко човечност, каза премиерът.

