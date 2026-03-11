Топ 5 на най-продаваните коли на всички времена

Някои автомобили успяват да преодолеят десетилетия и да се превърнат в класики

Автомобилната индустрия е глобален пазар, където всеки ден се появяват нови модели, технологии и тенденции, но някои автомобили успяват да преодолеят десетилетия и да се превърнат в истински класики.

Продажбите им се измерват не само в броя произведени превозни средства, но и във влиянието, което оказват върху културата на шофиране и ежедневието на милиони хора по света.

Списъкът с петте най-продавани автомобила включва два японски, два немски и един американски модел, всеки със своята уникална история и причина да спечели купувачи по целия свят.

Honda Civic

Пета в списъка е Honda Civic, която успешно печели клиенти по целия свят от 1972 г. насам. Civic е известен като икономичен, надежден и същевременно приятен за шофиране автомобил и се предлага в много версии, от основни градски варианти до спортни модели Type R. С продажби от над 24 милиона бройки, той се нарежда сред безспорните класики на автомобилната индустрия, пише Avto Magazin.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle също е икона. От началото на производството през 1938 г. до края на 2003 г. са произведени 21,5 милиона екземпляра. Благодарение на простата си технология, издръжливост и разпознаваема форма, той се е превърнал в глобален култов автомобил, който все още се радва на много симпатии от любителите на класически превозни средства.

Третото място е заето от Volkswagen Golf, който се появява по пътищата през 1974 г. като наследник на легендарния Beetle. Със своята гъвкавост, богат избор от версии и постоянни технологични подобрения, Golf се превръща в еталон в европейския компактен клас, с общо над 35 милиона продадени автомобила.

Ford F-серия

На второ място е F-серията на Ford, която доминира американския пазар от 1948 г. Това е серия леки камиони и пикапи, където моделът F-150 се е превърнал в истински символ на американския начин на живот. С общи продажби от над 40 милиона бройки, това е най-продаваният автомобил в Съединените щати и един от най-големите световни успехи.

Toyota Corolla

На първо място е Toyota Corolla, от която са продадени над 50 милиона бройки от 1966 г. насам. Corolla е синоним на практичност, лесна поддръжка и издръжливост, така че не е изненадващо, че се е превърнала в световен рекорд по продажби.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN