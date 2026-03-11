Конкурсът за чиста журналистика Web Report приема кандидатури до 31 март

Всички журналисти могат да кандидатстват чрез платформата на конкурса

Деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от Dir.bg, е в разгара си, а приемът на материали продължава с пълна сила. Организаторите напомнят, че крайният срок за кандидатстване е 31 март (включително) и призовават всички журналисти, които оценяват работата си като значима за обществото, да кандидатстват чрез платформата на конкурса: https://webreport.bg.

Участниците могат да изпращат материали в категориите „Общество“, „Икономика“, „Технологии и иновации“, „Култура и изкуство“, „Спорт“ и „Истински истории“. По традиция по време на церемонията ще бъдат връчени и специални награди на журито - сред тях отличия за фоторепортаж, видеорепортаж и подкаст, „Зелено перо“, „Гореща точка“, „Млад автор“ и „Журналистическо майсторство“, в зависимост от подадените материали. Критериите за оценка остават непроменени: точен поглед към обществените проблеми, личен почерк, творчески подход, обективност, факти и достоверност.

Материалите ще бъдат оценявани от жури, съставено от утвърдени журналисти от водещи български медии. Сред тях са Кирил Вълчев, Светослав Иванов, Аделина Радева, Валерия Николова, Ивайло Станчев, Методи Владимиров, Анна Заркова, Ива Дойчинова, Никола Костадинов, Найден Тодоров, Евгени Димитров, Илияна Захариева и Александър Попов. Web Report 2026 запазва традицията си да обединява професионалисти от конкурентни редакции, за да гарантира компетентна и прозрачна оценка. bTV Media Group e медиен партньор на инициативата.