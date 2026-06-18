Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента

Ето какво сочат последните проучвания

Малко над половината американци казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента, според ново проучване на CNBC и SurveyMonkey American Dream Pulse.

Приблизително 45% от анкетираните казват, че американската мечта е постижима само за някои хора, а 6% казват, че не е постижима за никого, според проучване сред 4130 възрастни американци, проведено от 6 до 11 май.

Терминът „американска мечта“ е популяризиран през 30-те години на миналия век от историка Джеймс Тръслоу Адамс, който го нарича „мечта за по-добър, по-богат и по-щастлив живот за всички наши граждани от всякакъв ранг“. Оптимизмът по отношение на нея като цяло е намалял през последните няколко десетилетия, казва Елизабет Сухай, професор по управление в Американския университет и автор на „Дебат за американската мечта: Как обясненията за неравенството поляризират политиката“.

Американците днес са „по-малко склонни да вярват, че американската икономика е меритократична, че е справедлива, че осигурява икономически успех на типичен трудолюбив човек и че хората с по-ниски доходи могат да се издигнат“, отколкото хората в предходните десетилетия, казва Сухай.

Приблизително четирима от петима анкетирани посочват разходите за живот като една от най-големите си финансови пречки за постигане на американската мечта. Трима от петима посочват цените на жилищата, почти половината посочват разходите за здравеопазване и почти толкова обвиняват ниските заплати.

Въпреки че инфлацията се е охладила от най-високите си нива през 2022 г., тя е надхвърлила целта от 2% на Федералния резерв от 2021 г. насам, а цените на газа, храните и енергията остават високи за потребителите. Седемдесет процента от американците съобщават, че разходите за живот в техния район не са много или изобщо не са достъпни, според анкета на Marist сред 1400 възрастни през декември.

„Американската мечта зависи от това какво печелите, а също и от това колко струват нещата“, казва Сухай. „Всичко това подхранва нарастващия песимизъм относно това дали американската мечта е достъпна за повечето американци.“

Финансова стабилност и икономика

Определението за американска мечта може да варира в зависимост от индивида, но проучването на CNBC установи силно съгласие по множество елементи. Седемдесет и два процента от анкетираните заявяват, че се нуждаят от финансова стабилност, за да се чувстват постигнати, следвани от притежаването на дом (58%), щастието (54%) и свободата да преследват страстите си (51%).

Чувството за финансова стабилност убягва на много американци в момента, казва Гай Бергер, икономист по работната сила в платформата за образователни обезщетения за работодатели Guild. „Хората са много, много мрачни по отношение на икономиката“, казва той. Това се изостря от застоя в наемането на персонал, особено сред по-младите работници, добавя той.

В проучването на CNBC значително по-висок процент от респондентите с републикански убеждения (70%) казват, че Американската мечта е постижима за повечето или всички хора в САЩ днес, отколкото респондентите с демократични убеждения (26%). На въпроса дали упоритата работа или късметът са по-важни за постигането на американската мечта, респондентите с републикански убеждения са по-склонни от своите политически колеги да посочат упоритата работа, докато респондентите с демократични убеждения са по-склонни да посочат късмета.

В търсене на „равенство за много различни видове хора“, демократите биха могли да бъдат по-привлечени от виждането на неравенства, които хвърлят съмнение върху идеята за меритократична икономика, казва Сухай. Исторически силните връзки на Републиканската партия с бизнеса

Мъжете и богатите американци подкрепят убеждението, че всеки може да успее в американската икономика, добавя тя.

Мъжете от поколение Z са по-склонни от жените от поколение Z да казват, че бракът (43% срещу 33%) и децата (46% срещу 30%) са необходими за постигане на американската мечта. Жените от поколение Z са по-склонни от мъжете от поколение Z да посочват други фактори като необходими: финансова стабилност (77% срещу 69%), свобода да преследват страстите си (66% срещу 53%) и получаване на мечтаната работа (50% срещу 36%).