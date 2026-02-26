В най-голямата европейска икономика кешът все още е цар

В тази страна 73% от населението плаща най-често с банкноти и монети

Германия продължава да бъде една от най-силните „кешови крепости“ в Европа. Банкнотите и монетите се използват по-често, отколкото в други европейски държави. До Германия се нарежда и Австрия, където кешът все още е по-предпочитаното средство за плащане, пише изданието Welt.

При запитване за най-често използвания метод на плащане 73% от 2 026-те анкетирани пълнолетни лица в Германия посочват кеша. Делът на привържениците на плащането в брой дори нараства спрямо миналогодишното изследване, когато е бил 69%.

Общоевропейска тенденция към дигитални разплащания

Във всички останали проучени страни употребата на кеш намалява – включително и в Австрия, където при последната анкета 71% от 1000-те участници заявяват, че използват банкноти и монети особено често.

В останалите седем държави хартиените и металните пари се използват значително по-рядко: в Швейцария, която заема трето място, 61% от запитаните прибягват най-често до кеш. В Ирландия делът е 58%, във Франция – 51%, а в Нидерландия – 46%.

Четвърт от шведите се справят напълно без кеш

Снимка: iStock

Най-рядко се плаща в брой в трите северноевропейски държави: Швеция (25% от анкетираните), Дания (32%) и Финландия (42%). Близо една четвърт от запитаните в Швеция (27%) по собствена преценка се справят напълно без банкноти и монети. В Дания това твърди почти всеки пети (18%). За сравнение, в Германия (2%) и Австрия (1%) делът на хората, които изцяло се отказват от физически пари, е пренебрежимо малък.

Пълното изчезване на кеша през следващите десет години се смята за сигурно или много вероятно от 37% от респондентите в деветте държави. Най-убедени в това са датчаните (50%), докато в Германия 33% споделят това очакване, а в Австрия – 29%.

Дигиталното евро

Снимка: iStock

Дигиталното евро евро или сходна форма на цифрова валута на централна банка (CBDC) ще замени банкнотите и монетите, вярва само малцинство от участниците в анкетата.

Една трета (33 %) от запитаните в държавите от еврозоната, включени в изследването, изобщо не са чували за дигиталното евро, по което Европейската централна банка (ЕЦБ) работи от години и което би могло да бъде въведено през 2029 г. Валутните стражи на еврозоната многократно подчертават, че целта не е премахване на кеша, а създаване на цифрова алтернатива на банкнотите и монетите на европейска основа.

