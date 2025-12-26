Колко пари в брой носят европейците в портфейлите си?

Картите доминират на север, ще се изненадате къде се плаща най-много в брой

Все по-голям брой потребители изоставят плащанията в брой и се насочват към карти, мобилни телефони и смарт часовници. Въпреки силния растеж на безкасовите плащания, парите в брой все още заемат важно място сред определени потребителски групи и в определени сектори.

Употребата на монети и банкноти в цяла Европа непрекъснато намалява, но парите в брой все още са далеч от изчезване. В голям брой страни от еврозоната те остават най-разпространеният метод на плащане, както по отношение на броя на извършените транзакции, така и по отношение на общата им стойност.

Кой носи най-много пари в портфейла си

Изследване на Европейската централна банка показва, че средната сума пари в брой, носена от гражданите на еврозоната, е 59 евро, със значителни разлики между държавите. Докато гражданите на Нидерландия имат средно само 35 евро в портфейлите си, в Люксембург и Кипър тази сума достига до 82 евро.

Сред четирите най-големи икономики на Европейския съюз, Германия е начело, където хората носят средно по 69 евро в брой на ден. В другия край на спектъра е Франция с 50 евро, докато Италия и Испания са близо до средното за еврозоната, като Испания е малко над тази стойност.

Професор Якуб Горка от Варшавския университет заяви пред Euronews Business, че използването на пари в брой е силно повлияно от националните навици и култура.

"Южноевропейските страни, с по-топъл климат и по-чести лични взаимодействия в търговията, са естествено по-склонни към плащанията в брой, докато северните страни, като Скандинавия, исторически са приемали електронното банкиране и безкасовите плащания по-бързо", посочи Горка.

Делът на плащанията в брой в пунктовете за продажба в еврозоната продължава да намалява. Броят на транзакциите, платени в брой, е намалял от 79 процента през 2016 г. до 52 процента през 2024 г. В същото време стойността на тези транзакции е спаднала от 54 на 39 процента.

Въпреки спада, през 2024 г. плащанията в брой все още са били използвани в повече от половината от всички плащания в еврозоната. В 14 от общо 20 страни от еврозоната те остават доминиращият метод на плащане, с дял между 45 и 55 процента в приблизително половината от тези страни. Най-ниската употреба е регистрирана в Холандия, където плащанията в брой представляват само 22 процента от транзакциите, докато в Малта делът е чак 67 процента. Повече от 60 процента от плащанията в брой са регистрирани и в Словения, Австрия и Италия.

Президентът на CashEssentials, Гийом Лепек, заяви пред Euronews Business, че в страни с дълга традиция в използването на пари в брой, те остават дълбоко вкоренени в ежедневните навици.

"В страни като Германия, Австрия и Италия доверието във физическите пари, опитът с банкови кризи, загрижеността за поверителността и съпротивата срещу дигиталното наблюдение все още силно влияят върху решението на гражданите да използват пари в брой", каза Лепек.

Що се отнася до общата стойност на плащането, картите имат по-голямо значение. Те съставляват 39 процента от всички транзакции и дори 45 процента от общата им стойност в еврозоната, докато плащанията чрез мобилни телефони и смарт часовници непрекъснато се увеличават.

Нидерландия и Финландия се открояват като страните с най-ниска употреба на пари в брой и най-ниски суми пари, носени в портфейли. В Нидерландия само 79 процента от компаниите приемат пари в брой, докато в хотелиерството и ресторантьорството този процент е спаднал от 98 процента през 2021 г. до 85 процента през 2024 г. Във Финландия само осем процента от малките и средни предприятия предпочитат плащанията в брой.

