4 години след руската инвазия: Как се промениха цените на електроенергията и газа в Европа?

Според данни на Европейския съвет, делът на Русия в газовите доставки по тръбопроводи за ЕС е спаднал драстично

Цените на електроенергията и природния газ за домакинствата в ЕС остават по-високи от нивата, наблюдавани преди руската инвазия в Украйна. Въпреки периодите на остра енергийна криза, от 2026 г. насам цените до голяма степен се стабилизираха. Руската инвазия, започнала през февруари 2022 г., навлезе в петата си година, като през тези четири години енергийният пазар в Европа бе силно засегнат.

Според данни на Европейския съвет, делът на Русия в газовите доставки по тръбопроводи за ЕС е спаднал драстично — от около 40% през 2021 г. до около 6% през 2025 г. Това се случи след началото на войната, наложените санкции и ембаргота, както и усилията на ЕС за диверсификация на енергийните източници. Преди инвазията пазарът на енергия вече е бил нестабилен, но войната засили напрежението. През последните две години обаче цените в ЕС се стабилизираха, предава Еuronews.

Между първата половина на 2021 г. и първата половина на 2025 г. цените на електроенергията за домакинствата в ЕС нараснаха с 30% — от 22 евроцента/kWh до 28,7 евроцента/kWh. Цените на природния газ за същия период се увеличиха с 79%, от 6,4 евроцента/kWh до 11,4 евроцента/kWh. Индексът HEPI, който следи месечните цени в европейските столици, показва, че електроенергията в жилищните райони се е повишила с 5% между януари 2022 и януари 2026 г., като общото покачване от януари 2021 г. е 38%.

Някои столици отбелязаха особено рязко покачване: Вилнюс (102%), Букурещ (88%), Берн (86%), Киев (77%), Амстердам (75%), Рига (74%), Брюксел (67%) и Лондон (64%). Единствено Копенхаген (-16%) и Будапеща (-8%) регистрираха спад. Сред петте най-големи икономики Лондон и Рим показаха значителен ръст, докато Мадрид и Берлин отбелязаха минимален, а Париж остана под средното за ЕС. Експерти от IEECP посочват, че структурата на енергийния микс играе ключова роля — страни с висок дял на възобновяеми източници, като Испания и Скандинавските държави, се влияят по-малко от нестабилността на цените на изкопаемите горива.

При природния газ между януари 2022 и януари 2026 г. средните цени за домакинствата в ЕС практически се задържаха на същото ниво, с минимален спад от 1% в столиците. Някои градове като Берлин, Брюксел и Атина отбелязаха значителен спад, докато Рига, Варшава и Лисабон отчетоха рязко увеличение. В по-дълъг период от ноември 2021 до януари 2026 г. цените на газа се увеличиха средно с 24%, като Варшава, Братислава, Лисабон и Прага записаха най-голям ръст.

Цените на електроенергията и газа остават сравнително стабилни през последните две години. Някои флуктуации се обясняват с прекратяване на местно производство или зависимост от внос на руски газ, какъвто е случаят в Холандия, Германия и Австрия. Различните данъчни политики на страните от ЕС също оказват влияние върху крайните сметки за домакинствата, като дялът на енергийните данъци и ДДС варира значително между държавите.

