БГ Бизнес С колко е нараснала средната заплата през 2025 година?

С колко е нараснала средната заплата през 2025 година?

bTV Бизнес екип

Тези данни показват значителни различия в заплащането между отделните икономически сектори

През 2025 г. средната брутна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение достига 31 239 лева, според предварителни данни на Националния статистически институт, цитира БНР. В сравнение с 2024 г. това представлява увеличение от 12,0%. В обществения сектор средната брутна заплата се повишава с 12,6%, а в частния сектор растежът е 11,7%.

Снимка: iStock

Най-високи заплати през миналата година са били в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 64 537 лева. Следва „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 41 632 лева и сектор „Финансови и застрахователни дейности“ – 41 620 лева.

На другия полюс, най-ниска средна заплата е регистрирана в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 17 043 лева, а след това се нарежда секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ – 19 402 лева.

Какви заплати взимат служителите в OpenAI?

Тези данни показват значителни различия в заплащането между отделните икономически сектори, като технологичният и финансовият сектор предлагат най-високи възнаграждения, докато услугите и селското стопанство остават в долната част на скалата. Общият ръст от 12% за една година отразява тенденцията за повишаване на заплатите както в публичния, така и в частния сектор, макар разликите между отделните отрасли да остават значителни.

