Вижте как изглежда най-новият Samsung

Samsung показва нова технология за дисплей

На събитието си Samsung показаха своя най-нов модел S26. Компанията представи нова технология за дисплей, която позволява на потребителите да включат режим за поверителност и да предотвратят така нареченото „сърфиране през рамо“ за всяко приложение, пише Tech Crunch.

Технологията за дисплеи ще предложи по-интелигентна и по-гъвкава алтернатива на фолиата за поверителност, които се поставят върху екрана на смартфона, за да ограничат гледането, освен ако не гледате директно в телефона.

Новата технология

Снимка: Samsung

Както посочи Samsung, тези традиционни филми за поверителност идват с компромиси - като по-тъмни екрани или повече трудности, когато се опитвате да покажете на някой друг нещо на телефона си.

Решението им е нова технология за показване на мобилни устройства, която използва два различни типа пиксели: тесни пиксели и широки пиксели. Тази архитектура, която Samsung нарече Black Matrix, ще стесни пътя на светлината, излъчвана от всеки пиксел, за да контролира прецизно светлината, видима за вас, когато режимът за поверителност е активиран. Когато е изключен, разширен стандартен пиксел работи с тесните пиксели, за да доставя светлината във всяка посока.

Функцията „повертиленост“

Снимка: Samsung

Функцията за показване на поверителност също е персонализируема, така че можете да настроите определени приложения или известия да задействат режим на поверителност, докато други се показват нормално. Например, можете да настроите приложението си за съобщения или банковото приложение винаги да се показва в режим на поверителност, но да го оставите изключено за други приложения, където поверителността е по-малко важна. Тази гъвкавост се разпростира и върху известията, като по същество затъмнява определени сигнали, когато се гледат от страничен ъгъл.

Samsung казва, че има и настройка за „максимална защита на поверителността“, която допълнително засилва ефекта на поверителност, като намалява светлите области и подчертава по-тъмните.

Новият дисплей първоначално ще бъде наличен на смартфона от висок клас Galaxy S26 Ultra, който също така включва поддръжка за подобрен и по-бърз изкуствен интелект и персонализиран чипсет.

Екранът за поверителност беше демонстриран на живо на сцената по време на събитието в сряда, като създателят му Майлс Франклин (от MilesAboveTech) показа технологията в действие. В демонстрацията функцията изглеждаше да работи както е рекламирано, включително за по-малки елементи на екрана, като например специфични известия.

Компанията беше загатнала за технологията преди събитието в сряда, но все още не беше обяснила как ще работи.

