В Lufthansa започва стачка, отменят масово полети

Ето за кога са планирани стачните действия

Пътниците на германската авиокомпания Lufthansa трябва да се подготвят за масово отменени полети заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март).

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC) призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка. Засегнати ще бъдат полетите, изпълнявани от основната компания Lufthansa, както и от дъщерното ѝ дружество Lufthansa Cargo. За първи път в стачката ще бъде включена и регионалната авиокомпания Lufthansa Cityline, съобщава БТА.

Без стачки по полетите до Близкия изток

Поради напрегнатата ситуация във въздушния трафик към Близкия изток синдикатът се въздържа от стачни действия миналата седмица. Полетите до региона ще бъдат изключени от обявената стачка.

Според синдиката това се отнася за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Пилотите от трите авиокомпании, засегнати от стачката, вече гласуваха в подкрепа на протестните действия. В дъщерната компания Eurowings гласуването продължава до понеделник (16 март), поради което нейните пилоти няма да участват в стачките тази седмица.

Втори кръг от стачки

За основната компания Lufthansa това е вторият кръг от стачни действия в рамките на текущия колективен трудов спор. На 12 февруари пилотитие прекратиха работа за 24 часа, като тогава бяха отменени над 800 полета и бяха засегнати около 100 000 пътници.

Според синдиката стачката е резултат от задънените преговори за пенсионните схеми в Lufthansa.

Председателят на синдиката Андреас Пинейро заяви, че досега компанията не е направила конкретно предложение. По думите му не е достатъчно да се заявява готовност за преговори, без да се договарят съществени подобрения в пенсионните схеми.

Говорителят на преговорния комитет Арне Карстенс също обвини Lufthansa, че блокира напредъка в преговорите. Според него седемте кръга разговори, продължителните периоди за обсъждане и предложението за посредничество досега не са дали резултат.

По думите му нови преговори ще се проведат едва след представяне на конкретно предложение, което може да бъде предмет на договаряне.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN