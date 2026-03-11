Ще тласне ли войната в Близкия изток световната икономика към рецесия?

Какво се случва с американската икономика?

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран, след като Иран отвърна с ракетни атакаи, опасенията от прекъсвания на световната енергетика и транспорт се засилиха.

Американската икономика демонстрира забележителна устойчивост от години, издържайки на исторически висока инфлация по време на пандемията, бензин от 5 долара за галон, драматично забавяне на заетостта и агресивната борба на Федералния резерв срещу инфлацията. Сега икономиката е изправена пред ново изпитание, истинска война, пише CNN.

Доставките на петрол

Снимка: iStock

Войната с Иран причини огромно прекъсване на доставките на петрол, най-голямото в историята, с рязък скок на цените, който покачва цената на всичко - от бензин и дизел до реактивно гориво.

Икономистите предупреждават, че войната е увеличила риска от рецесия. Колкото по-дълго продължава кризата, толкова по-голяма е опасността за икономика, която вече беше уязвима още преди хаоса в Близкия изток.

Въпреки че войната може да причини сериозни щети на американската икономика, повечето икономисти не очакват рецесия. Фондовият пазар падна, но не толкова драстично, че да показва, че Уолстрийт очаква предстояща икономическа криза.

Ако затварянето на Ормузкия проток приключи бързо, цените на петрола вероятно ще се върнат до нивата си отпреди войната.

Вероятност за рецесия

Въпреки това, вероятността за рецесия тази година се е повишила до 35% в началото на понеделник, когато цените на американския петрол за кратко достигнаха 119 долара за барел, според данни на прогнозния пазар Kalshi. Това е значителен скок спрямо около 20% в началото на февруари, преди струпването на военно присъствие от страна на САЩ в Близкия изток.

Ключовите прагове, които биха могли да тласнат икономиката към рецесия, са цена на петрола от 125 долара за барел, бензина от 4,25 долара за галон и инфлация от около четири процента годишно.

Риск за потребителските разходи

Снимка: iStock

Цените на бензина вече скочиха с 50 цента, от 2,98 долара за галон преди войната до 3,48 долара в понеделник. Всяко дългосрочно увеличение на цените на петрола с 10 долара за барел може да струва на средностатистическото американско домакинство близо 450 долара повече годишно, според оценките на Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics.

Този удар върху домакинските бюджети е особено важен, защото американската икономика до голяма степен се основава на потреблението.

Ако американците започнат да пазаруват по-малко, да пътуват по-малко и да се хранят по-малко навън, компаниите може да бъдат принудени да съкращават работници. Това би намалило допълнително разходите, създавайки порочен кръг, който често завършва с рецесия.

Пазарът на труда изглежда по-уязвим днес, отколкото беше през 2022 г., когато шокът от цените на петрола последва руската инвазия в Украйна. Тогава икономиката създаваше стотици хиляди нови работни места всеки месец.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN