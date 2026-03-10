×

Войната в Залива е отменила над 60 полета от и за София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-много са анулираните полети от и до ОАЕ и Израел

Общо 64 пътнически полета от и до летище "Васил Левски" са били отменени заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Това показва справка, предоставена от летищните власти на BGtourism. Тя обхваща периода от 28 февруари, - първия ден на операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република до 8 март включително. 

Петролът поевтинява след изявленията на Тръмп

Най-много са анулираните полети от и до ОАЕ и Израел, пише "Сега". Ето и разбивката за периода: 

  • Обединени арабски емирства – 33 полета;
  • Израел – 23 полета;
  • Йордания – 3 полета;
  • Катар – 3 полета;
  • Оман – 2 полета.

От външното ни министерство съобщиха, че са помогнали и продължават да помагат на над 2600 български граждани да се евакуират от Близкия изток.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

